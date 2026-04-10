El Racing de Ferrol, a cambiar el rumbo

Raúl Dacosta está atravesando un buen momento JORGE MEIS

Nunca el Racing ha estado tan abajo como en la decimotercera plaza que ocupa ahora. Ni tan lejos de la zona que da acceso a los playoffs de ascenso a Segunda como a los cuatro puntos que está en la actualidad. Pero es que no solo a nivel numérico atraviesa por su peor momento del campeonato, sino que en lo futbolístico tampoco se encuentra en uno demasiado bueno, sobre todo por su falta de contundencia en las dos áreas. Así, a falta de siete jornadas del final de la liga regular, llega el momento de cambiar de rumbo y empezar a comportarse como un aspirante al regreso al fútbol profesional. Empezando por el partido que lo va a enfrentar al Real Madrid Castilla esta noche –21.00 horas, A Malata–.

Tanta igualdad hay en el grupo 1 de Primera RFEF que, si la distancia que separa al equipo ferrolano de las plazas que meten en las eliminatorias para dar el salto de categoría es tan pequeña como cuatro puntos, la que lo aleja de las que condenan al descenso es de solo siete. Así, llegados a este momento, encadenar un par de buenos resultados coloca al que lo consigue entre los mejores y, al contrario, enlazar varios negativos lo sitúa al borde del abismo. El cuadro verde pretende ser de los primeros para no verse en problemas.

Potencial

El conjunto de la ciudad naval tendrá este sábado enfrente un rival directo por colarse en los puestos de honra. Situado en la sexta plaza –al borde de las que dan acceso a los playoffs–, el filial “merengue” aglutina todas las cualidades que se suelen asociar a este tipo de equipos: ritmo, velocidad, calidad, imprevisibilidad... El cuadro verde espera aprovecharse de ello para hacer el partido más serio que pueda para ganar y mantener con vida un sueño.

La vuelta a la actividad de Álex Zalaya tras su sanción, se compensa con la baja de Edgar Pujol –por un problema familiar– y la duda de Álvaro Ramón –lesionado–.