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Racing de Ferrol

El juvenil verde quiere seguir siendo competitivo

El cuadro verde se enfrenta al Oviedo con el descenso como consecuencia más probable

Redacción
10/04/2026 20:31
O Pote Racing juvenil contra el Roces
La mejoría del cuadro verde no le llega para salvar la categoría
Daniel Alexandre
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Para el equipo juvenil del Racing todo lo que no sea derrotar al Oviedo en el partido que los enfrenta este sábado –16.00 horas, Requexón 1supondrá su descenso matemático de la División de Honor de esta categoría. Incluso ganando, el cuadro verde puede consumar su caída en caso de que el Montañeros puntúe o que Lugo o Arosa en sus partidos.

Pero, aunque la expectativas no sean nada halagüeñas, el equipo ferrolano no quiere dejar de competir en los duelos que le quedan hasta el final de la liga regular aunque el descenso ya sea efectivo.

El buen nivel dado en las últimas jornadas por los jugadores que dirige Míchel Alonso –han ganado tres de sus últimos cinco choques– hablan de que su final de campeonato está siendo como debería haber sido el comienzo. Al menos, al cuadro verde le queda el regusto de terminar siendo competitivo.

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