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Racing de Ferrol

Tejera, Concha y Saúl hacen felices a los aficionados del Racing de Ferrol

Los tres futbolistas acudieron a Carrefour para firmar autógrafos durante toda la tarde

Redacción
09/04/2026 21:33
Saúl, Tejera y Concha, durante la firma
Saúl, Tejera y Concha, durante la firma
Daniel Alexandre
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Saúl García, Sergio Tejera y David Concha, durante la tarde de ayer, se acercaron hasta Carrefour, situado en el Parque Ferrol, para firmar autógrafos a los aficionados racinguistas. Toda la gente que acudió al centro comercial, además, pudo conversar con los futbolistas y les desearon suerte para el partido de este sábado frente al Real Madrid Castilla.

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