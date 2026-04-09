Tejera, Concha y Saúl hacen felices a los aficionados del Racing de Ferrol

Saúl, Tejera y Concha, durante la firma Daniel Alexandre

Saúl García, Sergio Tejera y David Concha, durante la tarde de ayer, se acercaron hasta Carrefour, situado en el Parque Ferrol, para firmar autógrafos a los aficionados racinguistas. Toda la gente que acudió al centro comercial, además, pudo conversar con los futbolistas y les desearon suerte para el partido de este sábado frente al Real Madrid Castilla.