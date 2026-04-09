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Racing de Ferrol

Manuel Ansede, presidente del Racing de Ferrol: "“Estamos seguros que a finales de junio estarán los dos primeros campos de la ciudad deportiva"

El mandatario aprovechó la presentación del partido patrocinado por Prace, empresa que se encarga de la obra de la ciudad deportiva, para comentar las novedades

Iago Couce
Iago Couce
09/04/2026 14:21
Manuel Ansede y Daniel Ortega, durante la presentación del partido patrocinado
Manuel Ansede y Daniel Ortega, durante la presentación del partido patrocinado
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“Hablar de Prace es hablar de un amigo y de un colaborador que ha estado muchos años con nosotros, en años más duros”, así habló Manuel Ansede sobre la empresa constructora nacida en Ferrol durante la presentación del duelo ante el Real Madrid Castilla, que se encargará de patrocinar. 

El presidente del club de la ciudad naval agradeció enormemente ese apoyo en tiempos más difíciles, así como también deslizó novedades sobre la ciudad deportiva, obra que realizará Prace junto a Calfensa. Sobre esta situación, el mandatario comentó que “los objetivos que tenemos siguen ahí y esperemos tener los dos primeros campos preparados para finales de junio para que la pretemporada de la próxima campaña estén disponibles. Estamos seguros que se conseguirá”. De igual manera, también indicó que las fuentes de financiación del primera fase del proyecto “ya están obtenidas. Se hace a través de aportaciones de CVC, del Banco Sabadell y de Igape. Eso creemos que le va a dotar de la agilidad que necesita la obra para obtener ese hito”. 

En esa línea también habló Daniel Ortega, el presidente de Prace, señalando que “sentimos mucha admiración por el Racing y agradecemos que nos dejen ser parte de la familia racinguista, con la que me gustaría estar muchos años más, y estar en la obra de la ciudad deportiva”, indicó y añadió que “para nosotros, que trabajamos para todas las administraciones públicas de la ciudad, locales, provinciales, autonómicas y estatales, esta era una oportunidad que no íbamos a dejar pasar", insistió.

De igual manera, apuntó que están trabajando a contrarreloj para llegar a tiempo una vez pasada la época de lluvias, y que espera que con la llegada del sol se consiga la victoria contra "el Castilla para volver a enganchar a la afición, que los jugadores cojan confianza y se llegue al playoff. Nada me haría más ilusión porque de verdad quiero que el Racing llegue a Primera División, aunque primero hay que ir, como dice el 'Cholo' Simeone, partido a partido", finalizó.

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