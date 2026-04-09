El 1x1 del Real Madrid Castilla: Talento al servicio de Julián López

Loren trata de zafarse de la presión de Gorostidi y Jairo durante el encuentro disputado en la primera vuelta Alfaquí

Han pasado muchas cosas desde aquel 17 de septiembre de 2025, fecha en la que el Racing de Ferrol y el Real Madrid Castilla se midieron por última vez. En esa época, la liga estaba comenzando y la ilusión del cuadro de la ciudad naval estaba por las nubes tras cosechar dos victorias seguidas en el inicio antes de recuperar un encuentro que estuvo marcado por un aplazamiento por escasez de jugadores merengues. Los de Pablo López hicieron un partido muy sólido en la Ciudad Deportiva blanca y se anotaron la victoria con un solitario tanto de Pascu.

Los de Álvaro Arbeloa protestaron mucho. No por ese gol, sino por una posible expulsión de Saúl García, que provocó todo una campaña mediática en la capital. Aun así, con el paso del tiempo todo quedó atrás y ambos equipos se centraron en sus objetivos, que han variado ligeramente, puesto que los verdes, ahora comandados por Guillermo Fernández Romo, buscan desesperadamente meterse en los playoffs, ya que ocupa su rival, que también tienen nuevo técnico, Julián López, después del ascenso de Arbeloa al primer equipo.

Con todo, el Castilla no cambió su forma de jugar ni su modelo. Siguió apostando por jugadores de “La Fábrica” para llevar el proyecto al siguiente nivel. Tal fue su evolución que algunos son habituales en Primera División, mientras que otros buscan su camino para acabar en el fútbol profesional, cuya llegada puede ser este año si consiguen mantener su posición en los puestos que permiten luchar por subir de categoría.

Fran González

20 años. 23 partidos. 2070 minutos. 27 goles encajados. El meta blanco es uno de los que más tiempo ha pasado sobre el verde. Es un habitual con el primer equipo, especialmente tras la lesión de Thibaut Courtois, ya que es un seguro de vida como así lo demuestran los pocos tantos que ha recibido.

Sergio Mestre

20 años. 5 partidos. 450 minutos. 9 goles encajados. Ha sido titular en los dos últimos encuentros, coincidiendo con la ausencia de González. Es un guardameta que destaca por su altura –mide 193 centímetros–, que va bien por arriba, pero con mucho margen de mejora, especialmente en el juego de pies.

David Jiménez

22 años. 23 partidos. 1835 minutos. 1 gol anotado. Es uno de los fijos, tanto con Arbeloa como con López. De hecho, no es raro que su anterior técnico lo ponga a jugar con el primer equipo. Es un lateral con mucho recorrido, que llega bien al área rival. Será un problema para Álvaro Ramón, al igual que en la situación contraria, pues en algunas acciones le cuesta regresar a tareas defensivas.

Diego Aguado

18 años. 22 partidos. 1525 minutos. 0 goles anotados. Este polifacético jugador puede desempeñarse tanto como central como lateral izquierdo, su posición más habitual. Se entiende muy bien con sus extremos y destaca por su intensidad defensiva, que muchas veces le puede jugar en contra, ya que acumula ocho amarillas.

Manuel Serrano

21 años. 17 partidos. 1013 minutos. 0 goles anotados. Competencia directa de Aguado. Está un pasito por detrás en términos defensivos, pero suele tener buenos minutos cuando salta al campo. Es una posibilidad real que juegue mañana como titular.

Joan Martínez

18 años. 23 partidos. 1861 minutos. 2 goles anotados. El central del equipo con más titularidades. Es el jefe de la zaga del filial madridista. Es muy expeditivo, algo que le costó cinco amarillas, con buen toque de balón y tiene mucho peligro en las acciones a balón parado, como así lo demuestran los dos tantos que anotó esta campaña.

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Víctor Valdepeñas

19 años. 24 partidos. 1685 minutos. 2 goles anotados. La dupla perfecta de Joan Martínez. Se entienden a la perfección, sobre todo a la hora de cubrirse las espaldas. Es un central que a pesar de su altura –mide 1,88–, es rápido y ágil. Le tocará pegarse con Álvaro Giménez en los balones aéreos que vayan hacia el capitán racinguista.

Cristian David Perea

20 años. 22 partidos. 1014 minutos. 0 goles anotados. El hispano-colombiano destaca por su rapidez y su buen posicionamiento defensivo. Está yendo de menos a más en esta campaña, como así lo demuestran los minutos jugados en las últimas jornadas.

Jorge Cestero

19 años. 26 partidos. 2221 minutos. 2 goles anotados. El buque insignia del Castilla. Comanda todas las operaciones del filial madridista. Tiene muy buen toque de balón, juega con mucho criterio y defiende a un alto nivel. Ya debutó con el primer equipo, pero perdió algo de protagonismo con Thiago Pitarch. Aun así, es una pieza clave para Julián López, como así lo demuestran sus 25 titularidades.

Manuel Ángel

21 años. 24 partidos. 2078 minutos. 1 gol anotado. El complemento perfecto de Cestero. Se desmarca, asiste, llega desde segunda línea y marca. A veces es muy impulsivo y se carga mucho de tarjetas. Este curso ya le han enseñado seis amarillas y dos rojas. Aun así, es otro de los intocables para su técnico.

Roberto Martín

19 años. 14 partidos. 605 minutos. 2 goles anotados. El joven centrocampista oscense ha cubierto a la perfección el hueco dejado por Pitarch en el medio. Con él sobre el verde, el Castilla juega mejor y los resultados así lo demuestran, ya que sólo ha perdido un partido –ante el Barakaldo– de los últimos siete que ha jugado. Es un futbolista al que vigilar de cerca.

César Palacios

21 años. 25 partidos. 2030 minutos. 12 goles anotados. El hombre gol del Real Madrid Castilla. Casi todo lo que toca va para dentro y eso, en una categoría tan igualada como es la Primera Federación, se nota mucho. El mirlo de Soria destaca por su buen remate, ya sea en el área o desde fuera, y su versatilidad, ya que puede ejercer como delantero o mediapunta, donde genera mucho peligro. Es el pilar ofensivo de Julián López.

Daniel Yáñez

18 años. 28 partidos. 1737 minutos. 4 goles anotados. Es, junto con Pol Fortuny, el hombre que más partidos ha jugado. Este extremo derecho destaca por su velocidad y regate. Tiene un guante en el pie. Esta temporada ya repartió tres asistencias y anotó cuatro goles, lo que habla muy bien de su implicación ofensiva.

Lorenzo Zúñiga

22 años. 27 partidos. 1505 minutos. 6 goles anotados. Llegó del Málaga en la temporada 2023-24 y no ha dejado de crecer en “La Fábrica”. Además de su potencia física, ha mejorado mucho su puntería y su toma de decisiones. No por nada es el segundo jugador que más partidos ha jugado y el otro goleador del cuadro blanco.

Pol Fortuny

20 años. 28 partidos. 1396 minutos. 2 goles anotados. Otro jugador del filial que destaca por su versatilidad. Se puede mover por todo el frente de ataque, pero como más daño hace es partiendo desde la banda. Aunque tiene mucha calidad, todavía es muy intermitente, algo en lo que está trabajando para poder llegar al primer equipo.