Saúl, David Concha y Tejera estarán en Carrefour en la firma de autógrafos del Racing de Ferrol

Jugadores racinguistas, durante el encuentro solidario celebrado en Navidad Cedida

La afición racinguista tendrá en la jornada de mañana una nueva ocasión de mostrar su apoyo al conjunto de la ciudad naval. El club local ha puesto en marcha una nueva firma de autógrafos para que todas las personas interesadas pueden acercarse a sus ídolos mucho más de lo que habitualmente puedan hacerlos en A Malata o en otras ocasiones. Un encuentro que tendrá lugar este jueves en las instalaciones del centro comercial Carrefour, en Parque Ferrol, desde las 18.30 horas y en el que estarán presentes los integrantes de la primera plantilla Saúl, David Concha y Tejera.

Por el Día del Padre... ¡¡¡Racing de Ferrol!!! Más información

Un nuevo acto de unión entre club e hinchada que se une al recientemente celebrado por el Día del Padre. Una fecha en la que se llevó a cabo una jornada de puertas abiertas en su entrenamiento de A Gándara, en donde, especialmente la afición más joven tuvo la ocasión de interaccionar con plantilla y cuerpo técnico. Asimismo, coincidiendo con las festivas fechas de Navidad, Edgar Pujol, Azael y Álvaro Peña participaron en las instalaciones de otro centro comercial en un encuentro solidario para la recogida de juguetes y libros de la Fundación Racing en colaboración con Concello y OJE.