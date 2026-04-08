El Racing de Ferrol pone a la venta las entradas para el importante duelo ante el Real Madrid Castilla

Afición verde durante el duelo ante el Barakaldo Jorge Meis

El encuentro ante el Real Madrid Castilla que este sábado se disputa en A Malata vuelve a llevar a Racing y afición a un horario nocturno. Un choque a dirimirse a partir de las 21.00 horas y para el que las personas interesadas ya pueden adquirir su localidad. Una compra que se puede llevar a cabo tanto en la oficina de la entidad verde en el estadio como de manera online en su web, y asimismo desde una hora antes en la taquilla de Preferencia. Unos asientos cuyo coste oscila entre los 25 y los 15 euros.