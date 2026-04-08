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Racing de Ferrol

El Racing de Ferrol pone a la venta las entradas para el importante duelo ante el Real Madrid Castilla

Las localidades para el duelo del sábado a las 21.00 horas podrán adquirirse en oficina y online

Redacción
08/04/2026 20:51
Racing de Ferrol - Barakaldo
Afición verde durante el duelo ante el Barakaldo
Jorge Meis
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El encuentro ante el Real Madrid Castilla que este sábado se disputa en A Malata vuelve a llevar a Racing y afición a un horario nocturno. Un choque a dirimirse a partir de las 21.00 horas y para el que las personas interesadas ya pueden adquirir su localidad. Una compra que se puede llevar a cabo tanto en la oficina de la entidad verde en el estadio como de manera online en su web, y asimismo desde una hora antes en la taquilla de Preferencia. Unos asientos cuyo coste oscila entre los 25 y los 15 euros.

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