Nuevo horario nocturno para el Racing de Ferrol

El once inicial del Racing en el duelo frente al Guadalajara Alfaquí

Con la llegada del buen tiempo y del final de la Primera Federación, el Racing de Ferrol está siendo un equipo de extremos, al menos en lo que a horarios se refiere. Y es que si comenzó este mes disputando un encuentro a las 16.00 horas frente al Guadalajara, lo cerrará contra el Real Avilés Industrial a las 20.30 horas.

Sin duda, este horario no será desconocido para el cuadro verde, pues esta misma semana jugará el sábado a las 21.00 contra el Real Madrid Castilla, en lo que se presupone un partido clave para las aspiraciones del equipo dirigido por Guillermo Fernández Romo. De igual manera, antes de ese último duelo frente al Avilés, el conjunto de la ciudad naval volverá al horario matutino para jugar, el próximo domingo 19 a las 12.00 horas, contra el Bilbao Athletic, lo que completará un mes de contrastes para una escuadra que no puede dejar escapar más puntos.