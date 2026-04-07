Cuando más es menos: el Racing de Ferrol no marca ante diez

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Para muchos equipos siempre es más fácil jugar cuando tiene superioridad a su rival. Ya sea porque a su oponente le expulsan a alguien o porque cuenta con ese factor grada, que actúa como el jugador número doce. Sin embargo, al Racing de Ferrol le ocurre todo lo contrario en el primero de los casos. A los futbolistas verdes se les apaga la luz cuando tienen un hombre más sobre el césped. No son capaces de encontrar el camino del gol. El ejemplo más claro estuvo en el pasado encuentro frente al Guadalajara, ante el que estuvo treinta minutos diez contra once y apenas generó peligro.

Eso no es más que la última muestra del grave problema del equipo. Y es que en los cinco encuentros –frente a Osasuna Promesas, Celta Fortuna, Zamora, Ponferradina y Guadalajara– en los que tuvo esa ventaja numérica, el cuadro de la ciudad naval no consiguió marcar ni un solo tanto. Además, en esos mismos encuentros encajó dos dianas –ante el Fortuna y la Ponfe–, que sellaron su derrota.

La primera vez que dispuso de esa superioridad fue ante el filial del Osasuna, en la jornada cinco. En esa ocasión, tras una primera parte mala, el equipo de Pablo López logró darle la vuelta a la situación y provocar esa roja. Con todo, no siguió mostrando ese mordiente para hacer más daño. De igual manera, le ocurrió frente al Zamora, ante el que se conformó con el solitario tanto de Escobar, cuando el cuadro zamorano jugó toda la segunda mitad con uno menos.

Previamente, en la jornada siete, el equipo sí que intentó volcarse en ataque cuando empataba con el Fortuna con uno más y se topó con un gol en contra, que le costó el encuentro. Una situación similar le sucedió frente la Ponferradina, cuando fue el debut de Guillermo Fernández Romo. Sus pupilos, que perdían 2-0 cuando expulsaron a Frimpong, se lanzaron al ataque para reducir diferencias, pero no generaron mucho peligro y se toparon con un gol al final del encuentro.

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El último ejemplo fue el pasado viernes, cuando tampoco fue capaz de perforar la meta rival. Todo ello, dista mucho de lo que le pasa en contra, ya que sus rivales sí que aprovechan las rojas racinguistas para hacer daño. Por ejemplo, el Lugo, en la jornada cuatro, le anotó dos goles aprovechando las ausencias de Migue Leal y Jairo. Eso mismo, hizo el Fortuna en A Malata, anotando dos goles aprovechando la roja a Zalaya –que esta semana ya podrá jugar– para remontar el encuentro. Por último, el Bilbao Athletic también hizo valer la doble amarilla a Leal, para llevarse los tres puntos de A Malata.

Así que si el Racing quiere seguir manteniendo esa esperanza de meterse en los playoffs, no sólo tendrá que anotar cuando tenga once contrarios delante, sino también castigar los errores de los rivales cuando se queden con uno menos. Si no lo consigue, ya se puede despedir de luchar por ascender.