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Racing de Ferrol

Semana de recogida de alimentos entre la Fundación Racing Club Ferrol y Balrial

Los organizadores tienen varios puntos de recogida, solicitando, especialmente, productos no perecederos

Redacción
06/04/2026 13:42
Imagen de una recogida de alimentos
CEDIDA
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A lo largo de toda la semana, la Fundación Racing Club Ferrol y el Banco de Alimentos Rías Altas (Balrial) se alían para llevar a cabo una recogida de alimentos en favor de los colectivos más desfavorecidos. La asociación hace un llamamiento especial a la donación de productos no perecederos como leche, galletas, cereales, conservas vegetales y de pescado y platos preparados.

Para facilitar la participación, los organizadores ofrecen diferentes puntos de recogida de los productos, como son las oficinas que el club ferrolano tiene en A Malata –de martes al jueves de 10.00 a 17.00 y el viernes entre las 10.00 y las 14.00 horas–, en el propio estadio –el sábado, en las puertas de acceso al recinto para presenciar el Racing-Real Madrid Castilla– o en los campos donde juegan las escuadras de base de la entidad. También se pueden hacer aportaciones económicas en la cuenta ES19 2100 2215 7802 0020 3259.

El Racing hace un llamamiento a toda la familia racinguista y a la ciudadanía en general para sumarse a la iniciativa y demostrar su solidaridad.

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