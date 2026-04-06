La segunda vuelta del Racing de Ferrol es de descenso

Álvaro Juan, durante el partido ante el Guadalajara ALFAQUÍ

Solo dos equipos han sumado menos puntos que el Racing en lo que va de segunda vuelta liguera del grupo 1 de Primera RFEF. Los doce que ha añadido a su cuenta el equipo ferrolano en este tramo del campeonato solo superan los diez que ha conseguido del Avilés Industrial –al que va recibir el último fin semana del mes de abril– y los ocho del casi desahuciado Arenteiro. Aunque Ourense CF y Osasuna Promesas han sumado el mismo número, las otras quince escuadras de la competición han conseguido más.

Así que el cuadro verde estaría en puestos de descenso en la clasificación relativa solo a la segunda vuelta. Pero los treinta puntos que sumó en la primera hace ahora ocupe la duodécima plaza, con 42 puntos, que le hace estar a cuatro de las que clasifican para los playoffs de ascenso y tener siete de margen con la zona que condena al descenso a Segunda RFEF, algo que quiere eludir de manera matemática lo antes posible para tener mucha más tranquilidad.

Comparación

Los doce puntos sumados por el Racing en el mismo número de partidos contrastan con los 23 que había alcanzado en la primera vuelta cuando se habían completado esas jornadas. Así que, de haber seguido ese ritmo, el conjunto de la ciudad naval estaría peleando por la segunda plaza con el Celta Fortuna, que le sacaría un punto, pero estaría cómodamente asentado en las plazas que dan acceso a las eliminatorias para dar el salto al fútbol profesional de España.

Así que de cara a las siete jornadas de liga regular que todavía quedan por jugar, la escuadra verde espera sumar el máximo número de puntos. Será la manera de acabar en la mitad alta de la tabla, por encima de la actual –que puede ser una menos si el Arenas de Getxo gana mañana–.