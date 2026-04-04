La derrota del Racing de Ferrol tiene un guion conocido

El Guadalajara, durante el partido ante el Racing ALFAQUÍ

No distó mucho el guion de la derrota encajada por el Racing frente al Guadalajara del de otras sufridas recientemente a domicilio. La falta de contundencia ofensiva lo privó de adelantarse en la primera parte cuando pudo hacerlo y la fragilidad defensiva se tradujo en el gol con el que el cuadro alcarreño cobró ventaja a poco para llegar al descanso. Y en el segundo período, incluso jugando en superioridad numérica cerca de media hora, el cuadro verde no fue capaz de materializar ninguna de las ocasiones de que dispuso.

“Nuestra tendencia, sobre todo fuera de casa, no nos acerca a la victoria”, admitió Guillermo Fernández Romo al final del duelo ante el Guadalajara. El equipo ferrolano se vio en el Pedro Escartín por detrás por sexta vez en sus últimos partidos como forastero. Y, aunque el cuadro verde dispuso de ocasiones para neutralizar la desventaja... “con eso no es suficiente”. Al contrario, el preparador racinguista explica que “tenemos que ser capaces de hacer las cosas con un poquito más de energía, de nivel, de determinación”.

Consecuencias

Este resultado puede costarle al cuadro verde un puesto en la clasificación y aumentar su desventaja con los lugares que clasifican para los playoffs de ascenso a Segunda. Pero a Guillermo Fernández Romo eso no es lo que le preocupa, sino el comportamiento sobre el terreno de juego de la escudra que dirige. “Siempre queremos dar más...y tenemos que hacerlo”, expone el preparador antes de reconocer que se va “muy fastidiado” por la derrota porque aleja al equipo casi definitivamente del objetivo pero, sobre todo, “del nivel de equipo que queremos ser”.

Pero, como le está pasando a algunos de los “grandes” de la categoría, la esperanza es lo último que se pierde.