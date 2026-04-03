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Racing de Ferrol

Entrenamiento de recuperación para la plantilla del Racing de Ferrol

El campo de A Malata será el escenario de una suave sesión de trabajo antes de la jornada de descanso del domingo

Juan Quijano
Juan Quijano
03/04/2026 21:53
Campos de A Gándara entrenamiento y firma del Racing de Ferrol
La plantilla racinguista completará el sábado su semana de trabajo
Daniel Alexandre
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Después de que la expedición racinguista desplazada a Guadalajara completase pasada la medianoche del viernes el viaje de regreso hasta Ferrol, toda la plantilla está citada este sábado para realizar una sesión de entrenamiento.

Será a partir de las 10.30 horas cuando el cuerpo técnico del equipo ferrolano dirija un suave entrenamiento. Será una tarea de recuperación para los que más jugaron en el Pedro Escartín y de tipo técnico-táctico para el resto.

Tras la jornada de descanso prevista para el domingo, la preparación del partido contra el Real Madrid Castilla empezará el lunes.

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