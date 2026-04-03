Entrenamiento de recuperación para la plantilla del Racing de Ferrol

La plantilla racinguista completará el sábado su semana de trabajo Daniel Alexandre

Después de que la expedición racinguista desplazada a Guadalajara completase pasada la medianoche del viernes el viaje de regreso hasta Ferrol, toda la plantilla está citada este sábado para realizar una sesión de entrenamiento.

Será a partir de las 10.30 horas cuando el cuerpo técnico del equipo ferrolano dirija un suave entrenamiento. Será una tarea de recuperación para los que más jugaron en el Pedro Escartín y de tipo técnico-táctico para el resto.

Tras la jornada de descanso prevista para el domingo, la preparación del partido contra el Real Madrid Castilla empezará el lunes.