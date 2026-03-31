El Racing de Ferrol y la visita a un territorio inexplorado

Piña de jugadores del Racing para celebrar la consecución de un gol Alfaquí

El Racing de Ferrol, por segunda semana consecutiva, estará de estreno. Si hace cuatro días se vistió, por primera vez en la temporada, con su tercera indumentaria, en este Viernes Santo visitará una territorio inexplorado: Guadalajara.

En sus 106 años, el conjunto de la ciudad naval nunca ha disputado un encuentro oficial ni en esa ciudad ni en la provincia. Con todo, esa racha se romperá en unos días, cuando los de Guillermo Fernández Romo se planten en el Pedro Escartín para afrontar un encuentro clave para el devenir de la temporada. Si quiere tener opciones reales de meterse en los playoffs, deberá dejar escapar muy pocos puntos y conseguir la mayor cantidad de victorias posibles, empezando por un Guadalajara que ya rascó un empate a cero en A Malata, tras un partido muy espeso por parte de los pupilos de Pablo López, que no fueron capaces de romper el muro defensivo.

En ese encuentro, además, fue la primera vez que ambos conjuntos se vieron las caras en competición oficial. Por lo que ahora, en esta visita al estadio guadalajareño, espera robarle los tres puntos. Un suceso que les ayudaría a revertir la mala racha que están atravesando, por lo que no habría mejor lugar para hacerlo que en el estreno en una provincia, la penúltima que le queda por visitar –la última sería Cuenca– en la historia racinguista.

Asimismo, tras el duelo del Viernes Santo, el Guadalajara abandonaría ese lugar de privilegio que ocupa por no haber recibido al club ferrolano y por sólo haberse enfrentado en una ocasión. Aun así, quedarían otros nueve equipos –Cuarte, Tenisca, Cirbonero, Las Rozas, Getafe B, Marbella, Villanovense, Melilla y Peña Deportiva–, ante los que sólo disputó un encuentro. Pero ese es otro tema y lo que importa es que el equipo de Guillermo Fernández Romo sume los tres puntos como sea en un territorio inexplorado para la parroquia verde.