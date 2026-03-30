El Racing de Ferrol, en busca de lo nunca antes conseguido

Álvaro Giménez, durante el partido ante el Mérida ALFAQUÍ

Solo doce puntos ha sumado el Racing desde que empezase la segunda vuelta liguera –una cifra que le hace ser el sexto peor equipo del grupo 1 de Primera RFEF de este tramo–. De ahí que, tras sumar treinta en la primera mitad del torneo, tenga 42 a falta de ocho jornadas para el final de la liga regular y esté a tres –más lejos que nunca– de las posiciones que dan acceso a los playoffs de ascenso a Segunda.

Acabar esta fase entre los cinco primeros clasificados es una misión que se le está complicando, y mucho, al equipo ferrolano. Y echar un vistazo a lo que hizo falta para lograrlo en las cuatro temporadas de vida de Primera RFEF lo presagia más difícil todavía. Porque para ser quinto, en los últimos cursos hicieron falta entre 59 y 64 puntos, así que para llegar a ellos esta vez el cuadro verde tendría que rendir a un gran nivel en el tramo final.

Echar un vistazo a cómo estaba el grupo 1 de Primera RFEF en la jornada 30 de los cuatro cursos de vida de la competición descubre que la quinta plaza estaba entonces mucho más cara de lo que está en esta ocasión. Salvo los 44 puntos que tenía el Zamora la temporada pasada –uno menos de los que ahora está situada la frontera de los playoffs de ascenso a Segunda–, en las otras tres ediciones del campeonato, para estar en la zona noble se necesitaba tener entre 50 y 52 puntos.

Lo que está claro es que ningún equipo que a estas alturas tuviese los 42 que ahora luce el Racing acabó metiéndose en las eliminatorias para dar el salto al fútbol profesional, así que lo que persigue el conjunto de la ciudad naval es algo que resulta inédito en la historia de la categoría de bronce del fútbol español.

Recuerdo

De cara a los ocho partidos que al Racing le quedan por jugar en el campeonato liguero, los resultados de la primera vuelta indican que en ellos el cuadro verde sumó trece puntos, lo que haría que al final de la liga regular terminase con 55 –una cifra que se antoja insuficiente para acabar clasificándose para los playoffs de ascenso a la categoría de plata nacional, lo que persigue.

Así que el cuadro verde tendrá que mejorar ahora su rendimiento de entonces de cara a acabar la liga entres los cinco primeros. Así es como el cuadro de la ciudad naval podría terminar la primera fase de la competición entre los cinco primeros para, de esta manera, luchar por el retorno al fútbol profesional español.