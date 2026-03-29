El Racing de Ferrol ya sabe el horario de su partido ante el Athletic B

El partido que enfrentó a ambos en A Malata puso fin a la primera vuelta Jorge Meis

La visita que el Racing realizará al campo del Athletic B con motivo de la trigésimo tercera jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF tendrá lugar el domingo 19 de abril a partir de las 12.00 horas.

La ciudad deportiva que el club vizcaíno tiene en Lezama será el escenario del encuentro entre dos aspirantes a clasificarse para los playoffs de ascenso a Segunda, aunque en la actualidad ambos están fuera de esa zona.

Tras la disputa de este encuentro, al campeonato liguero de la categoría de bronce del fútbol español ya solo le quedarán cinco jornadas para llegar a su concusión.