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Racing de Ferrol

El Racing de Ferrol ya camina sin red que lo proteja

El equipo ferrolano está ahora a más puntos de las plazas que dan acceso a los playoffs de ascenso

Juan Quijano
Juan Quijano
29/03/2026 22:30
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Fabio González deja el campò en presencia de Guillermo Fernández Romo
Estrella Domeque
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En vez de que una victoria les diese valor a los que parecían escasos empates ante Ourense CF y Barakaldo, el resultado ante el Mérida –”una derrota dura”, la calificó el centrocampista Fabio González– hace esos resultados más insuficientes porque eleva a tres las jornadas que el Racing lleva sin ganar. Situado ahora en la undécima posición, a más puntos de las que dan acceso a los playoffs de ascenso a Segunda, al equipo ferrolano se le va agotando el margen de error de cara a las ocho jornadas que quedan de liga regular.

La caída ante el Mérida tiene además más importancia por ser ante un rival directo, que ahora lo supera en la clasificación y que se hace con el “average” particular, como ya lograron otros rivales que luchan por su mismo objetivo como la Ponferradina, el Lugo o el Barakaldo. “Es una derrota que nos duele, que no esperábamos”, ahonda Fabio González en el análisis del resultado en el Romano José Fouto.

Cambio

De ahí que la plantilla racinguista quiere que llegue cuanto antes el próximo partido –jugará el vienes en el campo del Guadalajara– para desquitarse de este fiasco y volver a acercarse a las cinco primeras plazas. “Tenemos la fortuna de ser el primer partido de la próxima jornada y esperemos poder conseguir la victoria”, desea el futbolista grancanario antes de recordar que “ahora que se acerca el final, todos queremos lo mismo”.

Aprender de los errores y seguir potenciando lo que se está haciendo bien. Es la fórmula con la que el Racing quiere volver a ganar, y hacerlo regularmente, para enjugar el déficit de puntos que tiene con las plazas en las que quería estar. “Estamos llegando al área rival y generando ocasiones”, recuerda Fabio González tras un encuentro en el que, además del gol, el Racing envío un disparo a la madera y obligó a lucirse al portero rival.

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