A la venta las rifas para el sorteo solidario racinguista para luchar contra el síndrome de Rett

Julieta y Lucía, su madre, con los racinguistas en una acción solidaria anterior Cedida

La solidaridad del racinguismo, y por extensión de todo el fútbol de la ciudad naval, se pone a prueba a través de ‘El Racinguismo con Julieta’.

Julieta, la pequeña ferrolana con síndrome de Rett que busca una cura nadando en un océano de solidaridad Más información

Se trata de una iniciativa organizada por Fran Serantes, responsable del perfil de redes sociales @MuseoRCF1919 y que pretende recaudar fondos para la asociación ‘Mi Princesa Rett’, que se dedica a la investigación del síndrome de Rett, una enfermedad rara que tiene en la pequeña Julieta a uno de sus principales referentes.

Para ello ya están a la venta rifas –cada papeleta tiene un precio de dos euros– para un sorteo de regalos que se celebrará el próximo 11 de abril en el café bar D'Tapas, en Canido, lugar en el que se convocará la previa del partido entre el Racing y el Real Madrid Castilla.

Entre los obsequios hay piezas relacionadas con el mundo del fútbol –camisetas de Fran Manzanara (Debreceni húngaro), Jon García y Jesús Vallejo (Albacete), que también donan sus botas, además de la del Racing o el Osasuna– y otros deportes –elásticas de O Parrulo y Baxi–, pero también los hay de otros ámbitos.

Uno de mis favoritos desde que jugaba en @CanteiraCeleste. Cuento nos hacías sufrir cuando te tocaba contra nuestro @racingferrolsad…

Hoy te perdono todo aquel sufrimiento.

Gracias @BorjaIglesias9 por ser tan grande.

Va por ti, #Julieta, y por todas @MiPrincesaRett

💚🤝🩵🐼🐠 pic.twitter.com/HCEzVatEkP — Museo RCF 1919 (@museoRCF1919) March 26, 2026

Las rifas se pueden adquirir en diferentes lugares vinculados con el racinguismo y se pueden ver en las redes sociales a través de los hashtags #YoTambiénRetoAlRETT o #ElRacinguismoconJulieta figuras como Borja Iglesias, Iago Aspas, Julen Guerrero o los hermanos Salinas, que ya han prestado su apoyo.