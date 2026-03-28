Guillermo Fernández, entrenador del Racing de Ferrol: "Estoy convencido de que el equipo se va a meter entre los primeros"

Fernández, durante el duelo ante el Mérida Alfaquí

El Racing de Ferrol continúa montado en la montaña rusa en la que se está convirtiendo esta campaña en el grupo uno de Primera RFEF. Y así también fue un encuentro ante el Mérida, lleno de altos y bajos, en una contienda en la que la formación anfitriona se adelantó rápidamente para complicarle la vida a un conjunto racinguista al que el estreno de su tercera equipación le salió a pagar. “El inicio no fue ni el que queríamos ni el esperado. Sí que esperábamos que ellos pudieran arrancar con esa intensidad pero no hemos conseguido corregir esas primeras acciones”, analizaba Guillermo Fernández tras el traspié de los suyos en tierra emeritense.

Unos minutos a remolque en un comienzo de partido en el que “no nos hemos sentido cómodos”, añadía el madrileño. Eso sí, una vez igualadas las tornas gracias al mordisco de “A Quenlla” Escobar el duelo se transformó. “Ahí creo que el partido ha sido nuestro. Hemos tenido el 1-2 en varias situaciones muy claras, de contraataque, tres contra uno, el larguero de Antón...”, enumeraba Fernández subrayando la “poca fortuna que tienes de que casi en la última jugada de la primera parte, un gol que pega en un jugador nuestro y se ponen por delante”.

Otro giro retorcido en el guion racinguista que el grupo ferrolano quiso enmendar en una segunda parte en la que “buscas tener otro tipo de protagonismo, porque el partido se va parando. Ante esa falta de tiempo y regularidad para jugar, por las buenas acciones defensivas del Mérida y que nos ha faltado esa ejecución final, salvo las situaciones de Álvaro Giménez y Tejera... poco bagaje de lo que teníamos que hacer de cara a poder remontar el partido”, añadía un Romo que ve cómo la brecha con la parte de arriba aumenta.

Una derrota que deja el grupo ferrolano “jodido” tras perder una gran oportunidad y que el técnico quiere “transformar en otra. Estoy convencido de que el Racing se va a meter entre los primeros para jugar el playoff y ese es el único convencimiento con el que voy a trabajar esta semana de cara al partido del viernes”.