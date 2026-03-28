Al Racing de Ferrol le empiezan a fallar las cuentas (2-1)

Álvaro Giménez, tras el partido ante el Mérida ALFAQUÍ

Las cuentas empiezan a no salirse al Racing. La derrota con la que saldó su visita el Mérida lo mantiene fuera de las plazas que dan acceso a los playoffs de ascenso, pero es que ahora la distancia que lo separa de esa zona asciende, como mínimo, a los dos puntos a falta de ocho jornadas para el final del campeonato regular. Fue el resultado de un encuentro en el que el mal inicio realizado le costó encajar muy pronto, en el que encontró un empate que le hizo reaccionar, en el que encajó otro tanto al filo del descanso en una acción de mala suerte... y en el que en la segunda parte no fue capaz de rescatar un punto. Así que las cosas se le complican.

El ímpetu con el que empezó el Mérida le hizo jugar casi siempre cerca de la portería rival. Pero no sólo eso, sino que el cuadro extremeño generó situaciones de gol casi de cualquier forma: a través de juego directo, de acciones combinativas o a balón parado. De esta manera, incluso, el conjunto local encontró una forma de crear peligro a través de los saques de banda, fórmula con la que ya dio un primer aviso y ejecutó en el segundo a través de un disparo de El Ftouhi tras un barullo cerca de la meta.

No tenía buena pinta el partido para el equipo ferrolano... y no sólo por el gol encajado. Por una parte, porque le costaba frenar los ataques de un rival que iba siempre un paso por delante. Y en ataque, porque no era capaz de enlazar más de dos pases. Sin embargo, en este decorado, los errores del cuadro local en la salida de balón fueron aprovechados por el visitante para empezar a aparecer cerca de los dominios del rival, primero con un remate de Álvaro Giménez que se fue ligeramente desviado y después con una acción en la que Álvaro Juan puso desde la derecha el balón en bandeja para que Antón Escobar, en el área, anotase el empate

El partido ya era otro, porque con el empate el cuadro verde recuperó también la confianza. Y eso, unido a los nervios del Mérida, se tradujo en que casi todas las llegadas visitantes supusiesen peligro, como se vio con el remate al larguero de Antón Escobar tras un contraataque corto. Así, con el encuentro más pausado, llegar al descanso con la igualada que se registraba parecía lo más probable... pero una acción puntual, con dosis alta de infortunio, hizo que una llegada local al área racinguista terminase con un disparo de Doncel y que, tras tocar en un defensa, se meó en la portería.

El segundo tiempo empezó a un ritmo totalmente distinto al que se había visto en el inicio del partido. Y eso permitió al cuadro verde controlar la posesión... pero no el duelo. Porque el equipo ferrolano no era capaz de hacer que sus acciones lo acercasen, de manera peligrosa, a la portería rival, mientras que el Mérida daba la sensación de crear peligro cada vez que era capaz de salir a la contra.

Así que, en vista de que este escenario no le convenía, los cambios llegaron como intento de variar algo. Pero en realidad las cosas apenas cambiaron y el cuadro verde no tenía regularidad a la hora de llegar a la portería contraria. Aunque la aparición en la acción de Azkune le dio otro argumento para acercarse a la portería rival, el conjunto emeritense no sufrió demasiado para mantener la ventaja en el marcador. Además, si quería provocar algo de peligro, sólo tenía que recurrir a los saques de banda para hacerlo sobre la meta racinguista.

En los últimos minutos, el cuadro verde trató de volcarse ante la portería contraria para recupera al menos un punto. Pero en realidad no fue capaz de generar ocasiones para marcar, el Mérida se defendió con orden y eficacia y eso hizo que el triunfo se quedase en casa... y que el cuadro verde vea cada vez más difícil la posibilidad de meterse en la fase de ascenso al final del campeonato regular.