Fernández Romo, entrenador del Racing de Ferrol: "Vamos a intentar relacionar todo lo que estamos mejorando con los resultados"

Guillermo Fernández Romo, durante el partido ante el Barakaldo Jorge Meis

Han pasado dos meses y medio y diez partidos desde que Guillermo Fernández Romo asumiese el mando del Racing y la distancia de uno y dos puntos que lo separaba entonces de la quinta y la tercera posición, respectivamente, sigue siendo casi la misma –solo cambia que ahora son tres puntos los que distancian del tercero–. De ahí que, aunque casi todos los rivales tampoco hayan estado demasiado bien –solo salva al Barakaldo–, el preparador reconozca que “no hemos conseguido lo que nos exigíamos... pero lo hemos estado buscando”.

Eso sí, al margen de la igualdad que caracteriza el grupo 1 de Primera RFEF, destaca que “estamos muchísimo mejor de lo que estábamos cuando llegué... y no solo por el cambio de estación que nos permite entrenar todos los días en hierba natural”. En este sentido recuerda que “hemos mejorado situaciones del día a día: hemos aumentando los niveles individuales de cada jugador, han subido el número de llegadas a la portería contraria, hemos minimizado las del contrario... pero no nos llega para lo que queremos”.

Por eso, a falta de nueve jornadas del final del campeonato regular, el preparador madrileño no piensa en otra cosa que no sea “jugar muy bien para traernos los tres puntos” del partido contra el Mérida. Y eso pasa por relacionar todos los aspectos en los que se está mejorando —dentro de la construcción de equipo que está realizando desde su llegada— con el resultado, “pero sin ponernos más objetivo que el siguiente partido”.

De ahí que, más que a la paciencia, Fernández Romo apele a “la experiencia” para reconocer que “estamos en el camino. Aunque haya nervios, eso no nos puede desestabilizar”.