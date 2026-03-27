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Racing de Ferrol

Aumenta la exigencia para el Racing de Ferrol

El cuadro verde visita al Mérida, un rival directo por clasificarse para los playoffs de ascenso, con la idea de distanciarlo en la tabla

Juan Quijano
Juan Quijano
27/03/2026 20:39
Racing de Ferrol - Barakaldo
Álvaro Juan se encargará de la banda derecha del cuadro verde
Martín Barreiro
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A medida que se acerca el final de la liga regular, el margen de error disminuye. A nueve jornadas del final, el Racing se encuentra en la décima posición, a un solo punto de las plazas que dan acceso a los playoffs de ascenso a Segunda. Pero la igualdad que distingue la categoría esta temporada hace que hasta diez equipos, separados por seis, luchen por las tres puestos que parecen por adjudicar. Así que el equipo ferrolano necesita sumar lo máximo posible para meterse en ellas, empezando por los tres que se juega ante el Mérida este sábado –18.30 horas, Romano José Fouto–.

Se trata de uno de los muchos duelos entre rivales directos que va a haber en el tramo final del campeonato. Así que en juego se van a poner más que tres puntos: los que suma el vencedor, los que no consigue el perdedor... y por último el del “average” particular, un aspecto que puede resolver muchos empates en la clasificación. Por eso, por lo mucho que hay en disputa, estos partidos acostumbran a ser cerrados, llenos de tensión y que se deciden por pequeños detalles, algo de lo que el equipo ferrolano espera salir favorecido.

El de Mérida será el primero de los dos encuentros que el Racing va a jugar a domicilio de forma consecutiva –el otro será la próxima semana en Guadalajara–. Y, en vista de que su rendimiento como forastero no está siendo nada estable, apela al recuerdo de su última victoria a domicilio, la conseguida en el feudo del líder, el Tenerife, para darse cuenta de que si hace las cosas bien tiene capacidad para ganar en cualquier escenario de la categoría.

Disposición

La seguridad que parece haberle dado al cuadro verde la disposición que está empleando en los últimos partidos –con tres centrales y dos carrileros de mucho recorrido– necesita completarse con una mayor eficacia rematadora en las ocasiones que tenga para marcar. Solo así podrá conseguir las victorias que tanto necesita para acabar entre los cinco primeros y, así, terminar luchando por el retorno al fútbol profesional español.

Con la plantilla casi al completo –solo falta Álex Zalaya, que en este cumple el cuarto de los seis partidos de castigo que se le impusieron–, el conjunto de la ciudad naval espera hacer valer la capacidad de su plantilla para salir con una victoria de este compromiso.

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