El ejemplo a seguir por el Racing de Ferrol estuvo en Tenerife

El Racing, durante el partido contra el Tenerife ALFAQUÍ

En el horizonte del Racing aparecen dos partidos consecutivos a domicilio –mañana ante el Mérida y la próxima semana frente al Guadalajara–, esos que tan mal se le han dado últimamente. De hecho, los siete últimos que ha disputado a domicilio se han saldado con cinco derrotas, un empate... y la victoria conseguida en el campo del Tenerife, líder destacado del grupo 1 de Primera RFEF. De ahí que la plantilla racinguista apele a este recuerdo para saldar de manera positiva los encuentros a los que va a hacer frente ahora.

“Tenemos una plantilla que puede competir en cualquier campo y el partido contra el Tenerife lo tomamos como ejemplo”, expone al delantero Antón Escobar. Así que al atacante de Nigrán, de cara al choque frente al Mérida –“también es un buen equipo”, asegura–, espera que el cuadro verde haga algo similar. “Lo que necesitamos es esa seriedad y seguridad que mostró el equipo y que arriba lleguen los goles”, cree que el atacante.

Imbatido

El partido del Heliodoro Rodríguez López es uno de los ocho que el equipo ferrolano ha completado sin encajar goles –saldados con seis victorias y dos empates, es decir, con veinte puntos–. Es algo importante para acabar en las posiciones que dan acceso a los playoffs de ascenso a Segunda, así que su intención es agrandar al máximo esta estadística de cara a las nueve jornadas de liga regular que todavía quedan por disputar hasta llegar a las eliminatorias.

En el partido ante el Tenerife, Álvaro Giménez ocupó el puesto de delantero del cuadro verde. Solo un atacante en el once titular racinguista, igual que en los otros cinco encuentro disputados a domicilio desde que Guillermo Fernández Romo está al frente del cuadro verde (el futbolista de Elche fue también el escogido en los duelos ante Ponferradina, Talavera y Ourense CF; Antón Escobar lo fue frente al Zamora).

En cambio, en los últimos partidos jugados en casa ha sido habitual ver al conjunto de la ciudad naval jugar con dos delanteros de inicio, como se vio en los encuentros ante Arenteiro, Cacereño o Barakaldo, saldados con un par de triunfos y un empate. En cambio, frente a Lugo y Celta Fortuna solo utilizó a uno –en el duelo frente al cuadro lucense Álvaro Giménez fue baja por lesión– y no fue capaz de ganar ninguno de estos partidos, en los que sumó un punto.

Además, en el duelo contra el Tenerife la formación dirigida por Guillermo Fernández Romo marcó a través de una acción a balón parado, que es una vía que no ha vuelto a explorar desde entonces, con seis goles a su favor. Así que el cuadro de la ciudad naval pretende volver a crear peligro de esta manera –y evitar que los rivales lo hagan de la misma– para, de esta forma, estar más cerca de sumar la victoria en el encuentro que se va a jugar en un Romano José Fouto contra un rival directo que pelea por algo similar.