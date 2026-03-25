Antón Escobar, jugador del Racing de Ferrol: "Hay que ir a cada partido como si fuese el último"

Antón Escobar, durante el encuentro ante el Barakaldo Jorge Meis

“Tenemos que afrontar lo que queda con mentalidad positiva. En el vestuario no comentamos nada de la situación en la que estamos, pero sabemos que puede estar en la cabeza de cada uno. Hay que ir todos juntos porque todos queremos estar en el playoff, lo necesitamos, y vamos a luchar por ello. Si pensamos así, lo vamos a conseguir”, aseguró Antón Escobar sobre los nueve partidos que restan para el final de liga, empezando por el duelo ante el Mérida.

Para “A Quenlla” de Nigrán esa es la primera final -“me gusta llamarlo así porque hay que ir a cada encuentro como si fuese el último”- de las nueve que quedan. Sabe que tienen que hacerlo “muy bien en todos los que quedan y ganar el máximo número posible porque todos queremos estar en ese playoff y vamos a luchar por ello”.

De hecho, el delantero apuntó que “no tenemos que tener vértigo por la situación en la que estamos -décimos, pero a un punto de las plazas que permiten luchar por subir-. Sabemos que hay muchos equipos involucrados y está todo muy apretado. Tenemos que ir cada semana a por los tres puntos y pensando en el siguiente partido, que es lo que nos va a dar el luchar por estar ahí y conseguirlo”.

Asimismo, también insistió en que en la competición “está todo muy igualado. Estamos varios equipos en la lucha para meternos, pero también están los de abajo que se juegan mucho”. En este sentido, mencionó que “te juegas mucho más cuando desciendes que cuando peleas por un playoff o por un ascenso. Yo viví las dos situaciones y sí que es verdad que se nota mucho y los equipos mueren en el campo. Entonces nosotros tenemos que igualar eso y competir al máximo para poder conseguirlo”.

Primer reto

Ahora, el primer reto de los nueve que tienen pasa por ganar a un Mérida que no podrá las cosas fáciles al Racing, ya que también está peleando por lograr sus objetivos. Respecto a este encuentro, Escobar reconoció que “será un partido complicado porque son un buen equipo. Ahora no tiene esa buena dinámica -acumula cuatro partidos sin vencer-, pero todos pasamos por esas fases”.

Aun así, indicó que “no les vamos a poner las cosas fáciles porque se acerca el final y todo se complica mucho más. Esperamos ganar este encuentro y sumar esos primeros tres puntos de las nueve finales que nos quedan”.

Además, eso supondrá un doble desafío. El primero, ganar los máximos duelos posibles y, el segundo, volver a vencer fuera de casa, que es una de las asignaturas pendientes que le quedan, aunque aseguró que “tenemos plantilla para competir en cualquier campo y ante cualquier rival. Así, “A Quenlla” pone de ejemplo el choque frente al Tenerife, que se saldó con victoria ferrolana, ante el que “mostramos una versión muy seria y segura y eso es lo que tenemos que mostrar ante el Mérida”.

Sequía goleadora

Una parte de responsabilidad en conseguir un resultado positivo recae en sus botas, ya que tiene que ser el encargado, junto con Álvaro Giménez, de aprovechar las ocasiones. No obstante, no está pasando por un buen momento, pero señaló que “no me queda otra cosa que trabajar día a día. No estoy contento con los goles que llevo”, apuntó y añadió que “me gustaría llevar más, pero no me frustro con ese tema porque al final intento ayudar al equipo en otras cosas y cuando tiene que llegar, llega”. De igual manera, reconoció que “estoy teniendo mala suerte con algún fuera de juego. Lo importante es ayudar al equipo en lo que pueda e intentar sumar de tres en tres”.

Asimismo, también habló sobre su sintonía con el capitán racinguista y jugar los dos puntas, una situación “en la que me siento cómodo y me adapto a lo que el equipo necesita porque cada partido es diferente. Ante el Cacereño tuvimos muchas oportunidades y ante el Barakaldo tuvimos otro tipo de encuentro. Hay que seguir”.

Por último, Antón Escobar mandó un mensaje a la afición, a la que pidió que “tenemos que estar todos juntos y unidos porque quedan nueve finales. Nosotros agradecemos mucho su apoyo y lo notamos en el campo. Queremos que todos se vuelquen con nosotros en este final porque lo vamos a dejar todo para dedicarle la victoria”.