Álvaro Ramón es el futbolista, excluyendo a Miquel Parera que lo ha jugado todo, que más minutos ha estado en el campo desde que Romo es el entrenador del Racing Martín Barreiro

En 1987 se estrenó un clásico del cine, “Los Intocables de Eliot Ness”, una película protagonizada por Kevin Costner, Sean Connery, Charles Martin Smith, Robert de Niro y Andy García que relataba la historia del contrabando de alcohol en Chicago encabezado por Al Capone, y cómo el detective Eliot Ness acabó con él después de juntar a un equipo de personas que gozaban de su confianza.

Durante muchos años y salvando la distancia, esas situaciones de camaradería y fe se fueron repitiendo en los deportes. Este fenómeno, como no podía ser de otra manera, llegó al fútbol, en general, y al Racing de Ferrol, en particular. En esta campaña, el conjunto de la ciudad naval ha tenido varios grupos de esta condición, pero ahora, después de haberse cumplido diez partidos desde su llegada, ya se puede conocer quienes son “Los Intocables de Guillermo Fernández Romo”.

1. Miquel Parera (900 minutos). Como no podía ser de otra manera, el meta balear, que ya era un fijo con Pablo López, es el hombre en el que el madrileño tiene más confianza. Lo ha jugado todo en liga y su rendimiento siempre ha sido de notable, salvando al equipo en infinidad de ocasiones. Hasta el momento, con Romo, Parera ha conseguido dejar la portería a cero en tres ocasiones, por las cuatro que lo hizo con su predecesor.

2. Álvaro Ramón (840 minutos). Aunque no participó mucho en el debut frente la Ponferradina, ante la que apenas estuvo media hora sobre el verde, lo cierto es que el berciano recuperó el papel de indiscutible. El lateral izquierdo, que adaptó su puesto a carrilero, sigue siendo una de las mejores armas ofensivas del equipo, además de aportar mucho trabajo defensivo.

3. Edgar Pujol (810 minutos). El caso del dominicano es algo diferente, puesto que pasó de jugar los 90 minutos frente a la Ponferradina, al ostracismo en el siguiente encuentro frente al Arenteiro. Con todo, recuperó su puesto titular ante el Zamora y ya no lo abandonó. Además, ahora alterna entre la posición de central y lateral con el cambio de sistema que empató Romo de tres centrales.

4. Álvaro Giménez (682 minutos). El capitán racinguista tampoco podía faltar en esta lista. A pesar de que ya no está para jugar el partido completo debido al gran desgaste que está haciendo en la presión, sigue siendo un futbolista diferencial. Tras un inicio en el que no le salían las cosas, con la llegada del madrileño y su apuesta por jugar con dos delanteros, Giménez está cerca de su mejor versión. En estos nueve encuentros con su nuevo entrenador –se perdió el choque ante el Lugo–, consiguió marcar tres goles, uno menos que con Pablo, y repartió una asistencia.

5. Fabio González (624 minutos). Aunque llegó al final del mercado de invierno, el futbolista canario se ha convertido en un indispensable. Dota al juego de sentido, al tiempo que aporta equilibrio y trabajo defensivo. Tuvo un comienzo lento debido a su falta de inactividad, pero una vez que recuperó su mejor forma física, Fabio se adueñó de la sala de máquinas del Racing de Romo.

6. Pascu (624 minutos). Durante la etapa con Pablo López, el de Santa Pola era el pichichi del equipo y una de las referencias. Esa situación se mantuvo durante los nuevos partidos con Fernández Romo, pero a partir del choque ante el Talavera, su participación ha disminuido mucho, al igual que un rendimiento que dista mucho del comienzo de la temporada. Aun así, Pascu goza de confianza y ahora ejerce un papel de revulsivo, como demostró en el último encuentro ante el Barakaldo.

7. Álvaro Juan (560 minutos). Al igual que su tocayo Ramón, el talaverano vio reconvertida su posición. En lugar de ejercer como extremo, ocupa todo el carril derecho para darle más profundidad al equipo. En los primeros duelos, Romo lo probó en ambas posiciones y no acabó ninguno de esos encuentros, pero en el choque contra su Talavera de la Reina se asentó en el once titular, sólo saliendo de él por un gripe frente al Ourense. En estos diez partidos marcó un gol, además de generar múltiples ocasiones para sus compañeros.

8. Ander Gorostidi (514 minutos). Es cierto que ha perdido protagonismo en los últimos encuentros debido al buen hacer de Fabio y Tejera, pero el mediocentro vasco es uno de los hombres fuertes de Romo. Comenzó de gran manera, pero su rendimiento ha ido decreciendo y eso le ha costado la suplencia y, en varios duelos, no llegar a disputar ni un solo minuto.

9. Jairo Noriega (494 minutos). El talentoso mediapunta coruñés, al igual que con Pablo, comenzó siendo titular y disputando todos los minutos. Con todo, su aportación al equipo no fue la esperada, por lo que estuvo cuatro duelos –Lugo, Tenerife, Celta Fortuna y Talavera– en los que su participación fue testimonial. Volvió al once frente al Cacereño, ante el que anotó un gol y pareció recuperar su mejor versión. Sin embargo, en el duelo ante el Barakaldo pasó bastante desapercibido y fue uno de los primeros cambios. Aun así, la confianza de Guillermo en él sigue siendo muy alta.

10. Markel Artetxe (443 minutos). La defensa de tres centrales y dos carrileros le ha venido de perlas al defensor vasco. Pasó del ostracismo a ser el décimo jugador más usado por el técnico madrileño. En todos los duelos que ha disputado bajo su mandato, exhibió un nivel muy alto y es el defensa más en forma de la plantilla racinguista. Ha ganado mucha confianza y eso el equipo lo está notando.

11. Migue Leal (442 minutos). El lateral diestro, hombre fuerte de Pablo López, está teniendo una participación irregular. Está alternando partidos enteros con otros en los que apenas participa. Aun así, Guillermo apuesta por él y todo lo que puede dar en la derecha.

12. Antón Escobar (437 minutos). “A Quenlla” es otro de los grandes beneficiados del nuevo sistema de juego del Racing. El de Nigrán se entiende muy bien con Álvaro Giménez, ocupando los espacios que deja. Eso no sólo le repercutió en su cuota de minutos, sino también en su aportación ofensiva, ya que anotó dos goles –ambos frente al Arenteiro–, lo que le permitió igualar los mismos que había marcado en toda la primera vuelta.

13. Raúl Dacosta (435 minutos). El ourensano, aunque es de los futbolistas más usados, también está teniendo un participación cambiante y eso se debe al tipo de rival al que se mida el conjunto verde. Ante equipos que atacan, el extremo acumula muchos minutos para exprimir su velocidad, mientras que ante rivales más encerrados su participación es más residual. Todavía no ha encontrad su regularidad.

14. Sergio Tejera (415 minutos). Es, junto con Fabio, el mediocentro más en forma. Aunque sus minutos no lo reflejen, el “14” verde es una de las piezas fundamentales de este Racing. Si él está bien, el equipo juega mejor. Aun así, le falta ganar un poquito más de consistencia para que se pueda lograr el objetivo de la fase de ascenso.

15. Saúl García (374 minutos). El cántabro es un viejo conocido de Romo de su etapa en el Racing de Santander. Por ello, le dio la oportunidad de ocupar el carril izquierdo ante la Ponferradina, pero no salió muy bien. Tras ese encuentro acumuló cinco partidos en blanco hasta que el madrileño lo recuperó para ser el tercer central tras la sanción a Zalaya. En el eje de la zaga, está aportando salida de balón, veteranía y jerarquía, algo que el equipo agradece.

16. Álex Zalaya (368 minutos). El oscense, a pesar de que se ha perdido cuatro partidos por sanción, otro por decisión técnica y en uno fue expulsado en el minuto 8, se cuela entre los futbolistas más usados. Seguro atrás y un arma delante, Zalaya se ganó el papel de intocable, pero la afición le exige más por su gran comienzo. En esta nueva etapa anotó el gol que permitió superar al poderoso Tenerife.

Con él, se acaba esa lista de intocables, aunque es cierto que Concha también se podría colar en ella, ya que acumula 341 minutos. En cambio, los que están en un segundo plano son Chema, Mardones, Azael, Ekain Azkune y Martim Tavares. Todavía no se han ganado la confianza del míster, pero están trabajando para formar parte de ese selecto grupo liderado por Romo y contribuir a que el Racing de Ferrol logre el gran objetivo, meterse en los playoffs y ahí luchar por retornar al fútbol profesional. Parece una misión imposible, pero esa es otra película y aún queda mucho por decidirse.