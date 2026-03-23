El Racing suma a estas alturas cinco puntos menos que en la primera vuelta

Álvaro Juan trata de ganar la posición ante un jugador del Barakaldo Jorge Meis

Ya superó su ecuador la segunda vuelta del campeonato liguero del grupo 1 de Primera RFEF y el análisis de las diez jornadas disputadas permite ver algunos datos curiosos. Por ejemplo, menos el Tenerife y el Celta Fortuna, los otros tres equipos que en la primera vuelta estaban en plazas que clasificarían para los playoffs de ascenso a Segunda –Real Madrid Castilla, Racing y Avilés Industrial– aparecen ahora en la zona media-baja de la clasificación. Y, al contrario, escuadras que en la parte inicial del campeonato estaban en zona de descenso –Athletic B u Ourense CF– son ahora de los mejores.

En cuanto al Racing, la clasificación de la segunda vuelta –tramo liguero en el que Guillermo Fernández Romo ha estado al frente– le coloca por ahora en la decimotercera plaza, con solo doce puntos. Son cinco menos de los que el cuadro verde, que entonces dirigía Pablo López, tenía con el mismo número de partidos disputados.

Así que en lo que queda de temporada regular espera mejorar para acabar metiéndose en las eliminatorias para dar el salto a la categoría de plata, lo que significaría el retorno al fútbol profesional español solo un curso después de haber perdido su puesto.