Botín escaso para el Racing de Ferrol pero que abre el camino

Álvaro Ramón trata de llevarse la pelota ante Pedernales Jorge Meis

Después de que en la vigésimo novena jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF se registrasen dos victorias y ocho empates, y con el Unionistas ligeramente descolgado de la lucha por meterse en los playoffs de ascenso, ahora son nueve los equipos –desde el Athletic B, tercero, hasta el Mérida, undécimo– que están separados por solo tres puntos. Y, a pesar de que el Racing no pudo pasar de la igualada ante el Barakaldo –“el empate no lo vemos bien”, reconoce Álvaro Ramón–, sigue a uno de las posiciones deseadas, así que el futbolista recuerda que “tenemos que ser positivos”.

Con vistas a las nueve jornadas de liga regular que aún quedan, el futbolista llegado de la Ponferradina recuerda que “cualquier rival de esta categoría compite, así que si no estás al cien por cien te van a pasar por encima”. De todas maneras, Álvaro Ramón destaca que “el equipo está trabajando muy bien, tiene hambre y está convencido de que nos vamos a meter en los playoffs”.

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Para ello destaca aspectos como dejar la portería a cero, algo que no conseguía desde hace cinco jornadas en el campo del Tenerife y que tan solo ha conseguido ocho veces en lo que va de liga. “Desde ahí se crece”, explica el futbolista zurdo antes de recordar que “cada vez nos vamos encontrando más sólidos en defensa, así que lo que tenemos que hacer se apretar en el último tramo del campo” para encontrar los goles que están escaseando en los últimos encuentros.

Ahora, el cuadro verde va a hacer frente a dos encuentros a domicilio de manera consecutiva. Y, a pesar de que Álvaro Ramón reconoce que “es mejor jugar en casa”, también recuerda que “tenemos que ir partido a partido. Da igual que sea en A Malata que a domicilio... ¡a por la victoria y nada más!”. Será la manera de que el equipo ferrolano pueda estar al final de la liga regular entre los cinco primeros y, de esta manera, luchar por el retorno al fútbol profesional español.

Al menos, tanto la plantilla racinguista como su afición están concienciados en luchar por ello. De ahí que se pretende convertir A Malata en un fortín del que se escape el menor número de puntos para, de esta manera, meterse entre los cinco primeros y luchar con los mejores del grupo 2 por dar el salto a la categoría de plata después de haberla dejado tas una temporada que pasará al recuerdo como una de las peores vividas por la entidad en toda su historia.