Ya hay horario para el Racing de Ferrol-Real Madrid Castilla

Once titular del Racing en un partido de esta temporada Jorge Meis

El partido que enfrentará al Racing con el Real Madrid Castilla con motivo de la trigésimo segunda jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF se jugará a las 21.00 horas del sábado 11 de abril.

El campo de A Malata será el escenario del enfrentamiento entre dos escuadras que tratan de clasificarse para los playoffs de ascenso a Segunda, que se disputarán al final de la liga regular.

El canal Teledeporte retransmitirá, por primera vez en lo que va de campeonato, un choque del cuadro verde.