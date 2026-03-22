Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Racing de Ferrol

Ya hay horario para el Racing de Ferrol-Real Madrid Castilla

Teledeporte retransmitirá por primera vez un partido de cuadro verde esta temporada

Juan Quijano
Juan Quijano
22/03/2026 16:59
Racing de Ferrol-Cacereño
Once titular del Racing en un partido de esta temporada
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El partido que enfrentará al Racing con el Real Madrid Castilla con motivo de la trigésimo segunda jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF se jugará a las 21.00 horas del sábado 11 de abril.

El campo de A Malata será el escenario del enfrentamiento entre dos escuadras que tratan de clasificarse para los playoffs de ascenso a Segunda, que se disputarán al final de la liga regular.

El canal Teledeporte retransmitirá, por primera vez en lo que va de campeonato, un choque del cuadro verde.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

dd570fd1-b74a-4160-adee-d58821f0a650

La vida sigue igual para el Racing de Ferrol (0-0)
Juan Quijano
juveniles de fútbol entre el Racing y el Celta

Los juveniles del Racing de Ferrol complicaron al Celta
Redacción
Racing de Ferrol-Cacereño

Ya hay horario para el Racing de Ferrol-Real Madrid Castilla
Juan Quijano
Racing de Ferrol-Cacereño

Más que tres puntos
Juan Quijano