Racing de Ferrol
Ya hay horario para el Racing de Ferrol-Real Madrid Castilla
Teledeporte retransmitirá por primera vez un partido de cuadro verde esta temporada
El partido que enfrentará al Racing con el Real Madrid Castilla con motivo de la trigésimo segunda jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF se jugará a las 21.00 horas del sábado 11 de abril.
El campo de A Malata será el escenario del enfrentamiento entre dos escuadras que tratan de clasificarse para los playoffs de ascenso a Segunda, que se disputarán al final de la liga regular.
El canal Teledeporte retransmitirá, por primera vez en lo que va de campeonato, un choque del cuadro verde.