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Racing de Ferrol

Los juveniles del Racing de Ferrol complicaron al Celta

El cuadro verde se adelantó y solo perdió ante la calidad de la escuadra olívica

Redacción
22/03/2026 17:43
juveniles de fútbol entre el Racing y el Celta
Un jugador del Racing juvenil, ante el Celta
Jorge Meis
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Hasta el último minuto luchó por puntuar el equipo juvenil del Racing en el partido que lo enfrentó a uno de los grandes de la División de Honor de la categoría, un Celta que se llevó la victoria por la mínima (1-2).

El cuadro verde, a pesar de estar al borde del descenso matemático, siguió el plan que tenía para el encuentro ante el segundo clasificación y eso le permitió adelantarse en el marcador gracias a un tanto de Adri aprovechando un error del contrario.

En vista de esta situación, el conjunto olívico necesitó sacar lo mejor de sí mismo para darla la vuelta al luminoso. Primero con un gol mediada la primera parte y después con otro al poco de empezar la segunda. Esos dos tantos permitieron a la escuadra visitante conseguir los tres puntos en su visita a O Pote.

El conjunto de la ciudad naval, de todas maneras, demostró que su intención es seguir luchando hasta el final aunque su descenso se pueda oficializar en breve.

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