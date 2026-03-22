La vida sigue igual para el Racing de Ferrol (0-0)

Antón Escobar se lamenta durante el partido JORGE MEIS

Un punto más, una jornada menos... y la vida sigue más o menos igual para el Racing. El empate sin goles con el que saldó su partido frente al Barakaldo lo mantiene a un punto de las plazas que dan acceso a los playoffs de ascenso a Segunda cuando solo faltan 27 por ponerse en juego. Fue el resultado de un partido igualado, con momentos de dominio para cada contendiente pero en el que el empuje racinguista, sobre todo en el tramo final del partido, no fue suficiente como para llevarse los tres puntos que había en juego.

Los primeros minutos dejaron ver por qué Racing y Barakaldo están entre los mejores equipos del grupo 1 de Primera RFEF. Al menos, sus primeras llegadas a la portería contraria demostraron su capacidad para genear peligro con muy poco. Y, aunque a partir de ahí la batalla bajó a nivel de llegadas a las porterías, la intensidad siguió siendo la característica del choque, con el cuadro vizcaíno tratando, de llegar a partir del juego directo y el ferrolano intentando convertir cada recuperación en un rápida transición que le diese la ocasión de marcar.

El combate físico en el que consistió el encuentro dejó ver un duelo a alternativas en el que cada escuadra trataba de hacer valer su propuesta, pero en el que ninguno era capaz de materializar sus acercamientos. Así, los minutos fueron pasando sin que se registrasen grandes novedades, aunque en realidad era el Barakaldo el que trataba de llevar la iniciativa y el Racing el que se las ingeniaba para generar algo (poco) más de peligro delante de la portería de la escuadra visitante.

Así que el compromiso caminó hacia el descanso sin que se registrasen grandes novedades, porque solo una acción puntual o una jugada brillante de cualquiera de los dos equipos podía desnivelar el empate. Pero no se dio durante la primera parte y solo hubo que esperar a que el cansancio fuese haciendo mella en las dos formaciones para que el marcador se moviese.

No cambió demasiado el panorama en la segunda parte, en la que el Barakaldo pareció empezar a tomar unos riesgos que, sin embargo, su adversario no supo finalizar. Así que, en vista de que el partido no parecía encontrar la manera de romperse, los cambios se presentaron como la manera de hacerlo. Y ahí el Racing fue el primero en mover ficha, apostando por jugar sin los dos delanteros que esta vez no le estaba aportando demasiado y sí con futbolistas que mejoraban la circulación de la pelota para llegar a la meta rival.

De hecho, los primeros minutos después de estas variaciones, correspondientemente respondidas por el entrenador visitante con un par de variaciones, ya dejaron ver que el panorama era diferente, porque ahora era el cuadro verde el que dominaba decididamente el partido, jugando la mayor parte del tiempo el campo contario, aunque en realidad sus ocasiones no llegaron más que por empuje o en acciones a balón parado que, sin embargo, no tuvieron recompensa.

Al menos, el conjunto de la ciudad naval no dejó de intentarlo en ningún momento, así que su presencia cerca de la portería rival fue constante. A la escuadra local, sin embargo, le faltó la claridad necesaria para crear alguna ocasión más o menos clara. Al menos, si no era capaz de ganar, el cuadro verde se dio cuenta de que lo que no podía era perder, así que el empate se presenta como un mal menor para seguir en la lucha por meterse en los playoffs de ascenso a Segunda... pero ahora solo a falta de nueve jornadas para el final.