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Racing de Ferrol

Fernández Romo, entrenador del Racing: "El empate es insuficiente para lo que queremos"

El preparador madrileño, asimismo, no lo considera "una oportunidad perdida, pero sí que te da pena por las consecuencias que traería"

Iago Couce
Iago Couce
22/03/2026 21:49
Romo, durante el encuentro ante el Barakaldo
Romo, durante el encuentro ante el Barakaldo
Jorge Meis
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“Es un empate insuficiente para nuestras aspiraciones, para lo que queremos, pero también un punto y seguido de haber hecho un partido en el que hemos competido con la idea de ganar”, así habló Guillermo Fernández Romo tras las tablas cosechadas por los suyos ante un Barakaldo que creó mucho peligro, especialmente en la primera mitad del encuentro. 

A pesar de esa insatisfacción y frialdad que le puede dejar este punto cosechado, el técnico madrileño comentó que no hay que ver la botella “ni medio llena ni medio vacía, sino por la mitad. Es decir, no es suficiente y no puedes inventarte las cosas que te gustarían que estuvieran pasando. Pero por otro lado, tampoco te puedes inventar toda la negatividad en determinadas cosas porque si algo ha quedado también de manifiesto, es cómo hemos sido capaces de cambiar un poco la situación del partido”. 

Y es que su equipo, con la entrada de Pascu y David Concha dio un paso al frente. Salieron como revulsivos y revolucionaron el partido, algo que “es la idea cuando lo haces. Eso te lo da la posibilidad de los cinco cambios porque puedes darle la vuelta a las dinámicas y las energías”, apuntó y añadió que “con ellos pudimos tener más continuidad y la sensación de haber estado más en su campo, creando más peligro, pero sin haber tenido ocasiones claras que las parase el portero”, explicó Fernández Romo. 

De igual manera, agradeció el esfuerzo de los suyos, pero recalcó que “no ha sido suficiente para ganar hoy, pero quizá lo sea para otros partidos”. Por último también comentó que “no pienso esto una oportunidad perdida, pero sí que te quedas con esa pena de no haber podido ganar, y haber conseguido todas las consecuencias que traería hoy la victoria. Pero insisto, punto y seguido a todo lo que nos queda. Tenemos que tener el foco puesto en ir ganando partidos, que eso es lo que hará estar donde queremos”, finalizó el técnico madrileño. 

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