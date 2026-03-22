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Diario de Ferrol

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Racing de Ferrol

Así fue el Racing de Ferrol-Barakaldo (0-0)

El conjunto verde busca meterse en los puestos de playoff

Iago Couce
Iago Couce
22/03/2026 17:15
Racing Barakaldo
Racing Barakaldo
Racing de Ferrol
0-0
Barakaldo

Resumen

Partido gris el vivido en A Malata. En una buena oportunidad para volver a los puestos de playoff, el Racing no es capaz de superar a un Barakaldo que llegó con más peligro en la primera mitad. En la segunda, las tornas se cambiaron, pero no hubo la puntería necesaria para llevarse los tres puntos. A todos vosotros, muchas gracias por seguir este encuentro con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, ¡Opa Racing!

90+5'
Segunda parte

Final en A Malata

Reparto de puntos entre Racing y Barakaldo

90+2'
Segunda parte

Doble cambio en el Racing

Se machan Giménez y Álvaro Juan. Entran Tavares y Migue Leal

90+1'
Segunda parte

Parera

El balear detiene el envío de Eric

90'
Segunda parte

Añadido

Se jugarán cinco minutos más

87'
Segunda parte

Puede seguir

El meta sigue sin problemas

86'
Segunda parte

Se duele Gaizka

El meta chocó con Álvaro Juan y queda tendido sobre el césped

85'
Segunda parte

Tarjeta para el Barakaldo

Amarilla para Oier López por derribar a Dacosta

84'
Segunda parte

Cambio en el Racing

Entra Dacosta y se va Tejera

83'
Segunda parte

Gaizkaa

El meta detiene el centro de Pascu

80'
Segunda parte

Último cambio en el Barakaldo

Se retira Iñigo Muñiz y entra Eric

79'
Segunda parte

Tarjeta para el Racing

Tejera ve la amarilla por cortar una contra

78'
Segunda parte

La muralla

La defensa vasca evita el tanto de Fabio primero y luego de 

78'
Segunda parte

Córner para el Racing

Buen centro de Pascu que despejó un defensa

77'
Segunda parte

Pareraaa

El meta estuvo muy atento a un mal envío de Álvaro Ramón

75'
Segunda parte

Lo intenta el Racing

Está llegando con bastante peligro el conjunto verde

74'
Segunda parte

Doble cambio en el Barakaldo

Se retiran Unai Dufur y Saliou. Entran Ropero y Beñat

72'
Segunda parte

Fueraaaaaaaaaaaa

A punto de marca Concha tras una buena dejada de Pascu. Aprieta el Racing

71'
Segunda parte

Calma

El Barakaldo busca rebajar las pulsaciones del partido

68'
Segunda parte

Puños fuera

Gaizka despeja el centro peligroso de Tejera

67'
Segunda parte

Córner para el Racing

Buena internada de Álvaro Juan, que forzó un saque de esquina

66'
Segunda parte

Fueraa

El remate de Pujol se marcha muy alto

65'
Segunda parte

Córner para el Racing

El centro de Álvaro Ramón es repelido por un defensa

64'
Segunda parte

Fuera de juego

Gran ocasión del Racing, pero fue anulada por fuera de juego de Pascu

63'
Segunda parte

Doble cambio en el Barakaldo

Entran Ekaitz y Valiño, se marchan Sabin Merino y Galarza

62'
Segunda parte

Nadie remata

Varios e del Racing intentaron disparar, pero nadie logró conectar

61'
Segunda parte

Responde el Racing

Córner para el equipo verde

60'
Segunda parte

Peligro

Buen balón de Sabin Merino al que no llega por poco Galarza

58'
Segunda parte

Tarjeta para el Racing

Amarilla para Fabio

57'
Segunda parte

Doble cambio en el Racing

Se marchan Jairo y Escobar. Entran Concha y Pascu.

55'
Segunda parte

Falta en ataque

Pujol es derribado por Iñigo Muñoz

54'
Segunda parte

Pareraaa

Bien el balear evitando el tanto visitante

52'
Segunda parte

Buena internada

Avanzó Álvaro Ramón, pero su intento fue despejado por la defensa vasca

50'
Segunda parte

Casiiiiiiiii

A punto de marcar Escobar tras un gran centro de Jairo

48'
Segunda parte

Misma tónica

El partido está siguiendo la misma dinámica que en la primera. El Barakaldo tiene el balón y el Racing espera en su campo

46'
Segunda parte

Falta de Giménez

El delantero derribó a Pedernales cuando pugnaba por el balón en la banda

46'
Segunda parte

Inicio de la segunda parte

Vuelve a rodar el balón en A Malata

45'
Primera parte

Final de la primera mitad

Nadie logra rematar el centro de Tejera y el árbitro señala el túnel de vestuarios

44'
Primera parte

Nuevo córner para el Racing

El centro de Jairo fue cortado por Pedernales

43'
Primera parte

Desaprovechado

Nadie logra rematar el envío de Tejera

42'
Primera parte

Córner para el Racing

Muy bien Álvaro Juan forzando el saque de esquina

40'
Primera parte

Falta sobre Álvaro Juan

El '7' fue derribado cuando encaraba solo el campo contrario

38'
Primera parte

Se anima un poco el Racing

El conjunto verde está intentando tener más el balón

36'
Primera parte

Bien Fabio

El canario evitar el tanto del Barakaldo

35'
Primera parte

Falta de Pujol

El dominicano derribó a Huidobro en el centro del campo

32'
Primera parte

Falta en ataque

El árbitro pita una falta de Escobar en una pugna con un defensa

30'
Primera parte

Impaciencia

El Racing, en los últimos minutos, no está siendo capaz de hilar ningún jugada

28'
Primera parte

Muy desviado

Mal golpeo de Unai Dufur desde la frontal

28'
Primera parte

Nuevo córner para el Barakaldo

Pujol corta el centro de Mandiang

26'
Primera parte

Muy flojito

Lo intentó Álvaro Juan, pero sin mucho peligro

25'
Primera parte

Sin peligro

La defensa del Racing despeja sin problemas

25'
Primera parte

Córner para el Barakaldo

Álvaro Ramón tocó en última instancia el balón en una pugna con Mandiang.

24'
Primera parte

Pareraaaa

El balear detiene con seguridad el disparo de Sabin Merino

22'
Primera parte

Atascado

El Racing no es capaz de encontrar un hueco en la defensa del Barakaldo

20'
Primera parte

Calma tensa

Ambos equipos se están tanteando, pero con dominio para el cuadro visitante

17'
Primera parte

Muy largo

El centro de Aitor Galarza no encuentra rematador

16'
Primera parte

Tarjeta para el Barakaldo

Huidobro ve la amarilla por una falta sobre Escobar

15'
Primera parte

Sin problemas

Despeja la defensa racinguista

14'
Primera parte

A la barrera

El envío de Huidobro rebotó en el muro ferrolano. Córner para el Barakaldo

13'
Primera parte

Falta peligrosa para el Barakaldo

Iñigo Muñoz fue derribado en la frontal del área

12'
Primera parte

A Malata pide un paso más

La afición quiere que su equipo despierte

11'
Primera parte

Impreciso

No llega Álvaro Juan al envío en profundidad de Edgar Pujol

10'
Primera parte

Control

El Barakaldo continúa amasando el balón ante un Racing impasible

8'
Primera parte

Falta en ataque

Artetxe es derribado por Sabin Merino 

7'
Primera parte

Dominio

El Barakaldo está muy cómodo en el campo

6'
Primera parte

Pareraa

El balear despeja de puños el peligro

6'
Primera parte

Córner para el Barakaldo

Bien Pujol en tareas defensivas

5'
Primera parte

Presión

Busca subir líneas el Racing

4'
Primera parte

Casiiiii

Buena jugada combinativa del Racing, que acabó Álvaro Ramón. Sin embargo, su disparo fue tapado por un defensa

3'
Primera parte

Fueraaaaa

A punto de marcar Saliou, pero su disparo se fue desviado

2'
Primera parte

Sobrio el Racing

A pesar de no tener el balón, el Racing está bien en defensa

1'
Primera parte

Primeros compases

El Barakaldo tiene la posesión, mientras que el Racing espera con un bloque medio

1'
Primera parte

Inicio de partido

Rueda el balón en A Malata. El Racing atacará hacia Fondo Norte

Todo o nada

El madrileño hace tanto hincapié en eso porque sabe que ahora se decide la temporada y no se puede escapar ningún punto en los diez partidos que quedan. Así es el calendario racinguista.

A corregir

Ante el Barakaldo, Guillermo Fernández Romo espera que sus pupilos salgan muy concentrados tanto en la primera parte como en la segunda, donde está teniendo muchos problemas.

Ganar o ganar

El central racinguista Markel Artetxe apuntó que no hay otra alternativa para este duelo: vencer sí o sí. Descubre sus palabras.

Buena forma

Este partido llega en el mejor momento para el Barakaldo. Descubre el motivo de esta situación.

La palabra de Romo

El técnico madrileño señaló en la previa de este encuentro que tienen que dar el máximo en lo que queda de liga e intentar ganar todos los encuentros. Lee sus palabras.

El XI del Barakaldo

Imanol de la Soto alinea a: Gaizka; Iker Pedernales, Unai Dufur, Markel Arana, Oier López; Iván Castillo, Julen Huidobro; Saliou Mandiang, Sabin Merino, Íñigo Muñoz y Aitor Galarza.

El XI del Racing

Guillermo Fernández Romo apuesta por: Miquel Parera; Álvaro Juan, Edgar Pujol, Markel Artetxe, Saúl García, Álvaro Ramón; Tejera, Fabio, Jairo Noriega; Antón Escobar y Álvaro Giménez.

La previa

En este encuentro entre el Racing de Ferrol y el Barakaldo, hay en juego mucho más que tres puntos. Las dos escuadras buscan asentarse en los puestos de playoff para luchar por el ascenso. Eso sí, ambos conjuntos llegan a este duelo en dinámicas distintas. Descubre las claves del choque.

¡Bienvenid@s!

¡Hola a tod@s! Falta menos de una hora para que comience el partido en A Malata que disputarán el Racing de Ferrol y el Barakaldo

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