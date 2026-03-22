Así fue el Racing de Ferrol-Barakaldo (0-0)
El conjunto verde busca meterse en los puestos de playoff
Resumen
Partido gris el vivido en A Malata. En una buena oportunidad para volver a los puestos de playoff, el Racing no es capaz de superar a un Barakaldo que llegó con más peligro en la primera mitad. En la segunda, las tornas se cambiaron, pero no hubo la puntería necesaria para llevarse los tres puntos. A todos vosotros, muchas gracias por seguir este encuentro con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, ¡Opa Racing!
Final en A Malata
Reparto de puntos entre Racing y Barakaldo
Doble cambio en el Racing
Se machan Giménez y Álvaro Juan. Entran Tavares y Migue Leal
Parera
El balear detiene el envío de Eric
Añadido
Se jugarán cinco minutos más
Puede seguir
El meta sigue sin problemas
Se duele Gaizka
El meta chocó con Álvaro Juan y queda tendido sobre el césped
Tarjeta para el Barakaldo
Amarilla para Oier López por derribar a Dacosta
Cambio en el Racing
Entra Dacosta y se va Tejera
Gaizkaa
El meta detiene el centro de Pascu
Último cambio en el Barakaldo
Se retira Iñigo Muñiz y entra Eric
Tarjeta para el Racing
Tejera ve la amarilla por cortar una contra
La muralla
La defensa vasca evita el tanto de Fabio primero y luego de
Córner para el Racing
Buen centro de Pascu que despejó un defensa
Pareraaa
El meta estuvo muy atento a un mal envío de Álvaro Ramón
Lo intenta el Racing
Está llegando con bastante peligro el conjunto verde
Doble cambio en el Barakaldo
Se retiran Unai Dufur y Saliou. Entran Ropero y Beñat
Fueraaaaaaaaaaaa
A punto de marca Concha tras una buena dejada de Pascu. Aprieta el Racing
Calma
El Barakaldo busca rebajar las pulsaciones del partido
Puños fuera
Gaizka despeja el centro peligroso de Tejera
Córner para el Racing
Buena internada de Álvaro Juan, que forzó un saque de esquina
Fueraa
El remate de Pujol se marcha muy alto
Córner para el Racing
El centro de Álvaro Ramón es repelido por un defensa
Fuera de juego
Gran ocasión del Racing, pero fue anulada por fuera de juego de Pascu
Doble cambio en el Barakaldo
Entran Ekaitz y Valiño, se marchan Sabin Merino y Galarza
Nadie remata
Varios e del Racing intentaron disparar, pero nadie logró conectar
Responde el Racing
Córner para el equipo verde
Peligro
Buen balón de Sabin Merino al que no llega por poco Galarza
Tarjeta para el Racing
Amarilla para Fabio
Doble cambio en el Racing
Se marchan Jairo y Escobar. Entran Concha y Pascu.
Falta en ataque
Pujol es derribado por Iñigo Muñoz
Pareraaa
Bien el balear evitando el tanto visitante
Buena internada
Avanzó Álvaro Ramón, pero su intento fue despejado por la defensa vasca
Casiiiiiiiii
A punto de marcar Escobar tras un gran centro de Jairo
Misma tónica
El partido está siguiendo la misma dinámica que en la primera. El Barakaldo tiene el balón y el Racing espera en su campo
Falta de Giménez
El delantero derribó a Pedernales cuando pugnaba por el balón en la banda
Inicio de la segunda parte
Vuelve a rodar el balón en A Malata
Final de la primera mitad
Nadie logra rematar el centro de Tejera y el árbitro señala el túnel de vestuarios
Nuevo córner para el Racing
El centro de Jairo fue cortado por Pedernales
Desaprovechado
Nadie logra rematar el envío de Tejera
Córner para el Racing
Muy bien Álvaro Juan forzando el saque de esquina
Falta sobre Álvaro Juan
El '7' fue derribado cuando encaraba solo el campo contrario
Se anima un poco el Racing
El conjunto verde está intentando tener más el balón
Bien Fabio
El canario evitar el tanto del Barakaldo
Falta de Pujol
El dominicano derribó a Huidobro en el centro del campo
Falta en ataque
El árbitro pita una falta de Escobar en una pugna con un defensa
Impaciencia
El Racing, en los últimos minutos, no está siendo capaz de hilar ningún jugada
Muy desviado
Mal golpeo de Unai Dufur desde la frontal
Nuevo córner para el Barakaldo
Pujol corta el centro de Mandiang
Muy flojito
Lo intentó Álvaro Juan, pero sin mucho peligro
Sin peligro
La defensa del Racing despeja sin problemas
Córner para el Barakaldo
Álvaro Ramón tocó en última instancia el balón en una pugna con Mandiang.
Pareraaaa
El balear detiene con seguridad el disparo de Sabin Merino
Atascado
El Racing no es capaz de encontrar un hueco en la defensa del Barakaldo
Calma tensa
Ambos equipos se están tanteando, pero con dominio para el cuadro visitante
Muy largo
El centro de Aitor Galarza no encuentra rematador
Tarjeta para el Barakaldo
Huidobro ve la amarilla por una falta sobre Escobar
Sin problemas
Despeja la defensa racinguista
A la barrera
El envío de Huidobro rebotó en el muro ferrolano. Córner para el Barakaldo
Falta peligrosa para el Barakaldo
Iñigo Muñoz fue derribado en la frontal del área
A Malata pide un paso más
La afición quiere que su equipo despierte
Impreciso
No llega Álvaro Juan al envío en profundidad de Edgar Pujol
Control
El Barakaldo continúa amasando el balón ante un Racing impasible
Falta en ataque
Artetxe es derribado por Sabin Merino
Dominio
El Barakaldo está muy cómodo en el campo
Pareraa
El balear despeja de puños el peligro
Córner para el Barakaldo
Bien Pujol en tareas defensivas
Presión
Busca subir líneas el Racing
Casiiiii
Buena jugada combinativa del Racing, que acabó Álvaro Ramón. Sin embargo, su disparo fue tapado por un defensa
Fueraaaaa
A punto de marcar Saliou, pero su disparo se fue desviado
Sobrio el Racing
A pesar de no tener el balón, el Racing está bien en defensa
Primeros compases
El Barakaldo tiene la posesión, mientras que el Racing espera con un bloque medio
Inicio de partido
Rueda el balón en A Malata. El Racing atacará hacia Fondo Norte
Todo o nada
El madrileño hace tanto hincapié en eso porque sabe que ahora se decide la temporada y no se puede escapar ningún punto en los diez partidos que quedan. Así es el calendario racinguista.
A corregir
Ante el Barakaldo, Guillermo Fernández Romo espera que sus pupilos salgan muy concentrados tanto en la primera parte como en la segunda, donde está teniendo muchos problemas.
Ganar o ganar
El central racinguista Markel Artetxe apuntó que no hay otra alternativa para este duelo: vencer sí o sí. Descubre sus palabras.
Buena forma
Este partido llega en el mejor momento para el Barakaldo. Descubre el motivo de esta situación.
La palabra de Romo
El técnico madrileño señaló en la previa de este encuentro que tienen que dar el máximo en lo que queda de liga e intentar ganar todos los encuentros. Lee sus palabras.
El XI del Barakaldo
Imanol de la Soto alinea a: Gaizka; Iker Pedernales, Unai Dufur, Markel Arana, Oier López; Iván Castillo, Julen Huidobro; Saliou Mandiang, Sabin Merino, Íñigo Muñoz y Aitor Galarza.
El XI del Racing
Guillermo Fernández Romo apuesta por: Miquel Parera; Álvaro Juan, Edgar Pujol, Markel Artetxe, Saúl García, Álvaro Ramón; Tejera, Fabio, Jairo Noriega; Antón Escobar y Álvaro Giménez.
La previa
En este encuentro entre el Racing de Ferrol y el Barakaldo, hay en juego mucho más que tres puntos. Las dos escuadras buscan asentarse en los puestos de playoff para luchar por el ascenso. Eso sí, ambos conjuntos llegan a este duelo en dinámicas distintas. Descubre las claves del choque.
¡Bienvenid@s!
¡Hola a tod@s! Falta menos de una hora para que comience el partido en A Malata que disputarán el Racing de Ferrol y el Barakaldo