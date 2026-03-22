Resumen

Partido gris el vivido en A Malata. En una buena oportunidad para volver a los puestos de playoff, el Racing no es capaz de superar a un Barakaldo que llegó con más peligro en la primera mitad. En la segunda, las tornas se cambiaron, pero no hubo la puntería necesaria para llevarse los tres puntos. A todos vosotros, muchas gracias por seguir este encuentro con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, ¡Opa Racing!