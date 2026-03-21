Más que tres puntos

Tejera, clave en el dentro del campo racinguista Jorge Meis

El partido que enfrenta al Racing con el Barakaldo este domingo –18.15 horas, A Malata– da el pistoletazo de salida a las diez últimas jornadas ligueras del grupo 1 de Primera RFEF. Es el tramo de campeonato en el que se resuelven todas las categorías y que premia a los que mejor rinden en él. El equipo ferrolano pretende ser uno de ellos para, de esta manera, colarse en las plazas que clasifican para los playoffs de ascenso a Segunda División. De esta manera será como acabe luchando por el retorno al fútbol profesional español.

Dentro de una competición que destaca por su igualdad –hasta diez equipos, desde el tercero al duodécimo, están separados por solo cinco puntos–, cada partido se presenta casi como una final. Sobre todo los que se juegan contra rivales directos por el mismo objetivo, en los que hay más de tres en juego. Es lo que pasa esta vez, con los dos contendientes separados por dos puntos –en favor del cuadro vasco–, una distancia que puede mantenerse, aumentar a los cinco, más el “average”, o convertirse en uno a favor del cuadro verde si es capaz de ganar este encuentro.

Local

A favor del Racing juega el hecho de ejercer de local, un escenario en el que ha marcado en los diez primeros minutos en sus dos últimos encuentros. Porque, en vista de que su rendimiento cuando ejerce de visitante es bastante irregular, lo que pretende es asegurar los puntos que se ponen en juego en A Malata para, de esta manera, sumar a su casillero y escalar puestos en la tabla clasificatoria.

Enfrente del conjunto de la ciudad naval estará un Barakaldo que se presenta en su mejor momento de la temporada. Cuarto clasificado en la actualidad –y tercero mejor de la segunda vuelta–, la escuadra llega después de conseguir su mayor victoria del campeonato a domicilio, lo que da cuenta del peligro que supone.