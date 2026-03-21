Fernández Romo, entrenador del Racing de Ferrol: "Hay que ganar todos los partidos que podamos... empezando por este"

El entrenador, dando instrucciones durante el partido ante el Cacereño Jorge Meis

“Empezamos a estar como quiero”. Guillermo Fernández Romo, entrenador del Racing, espera que la mejoría meteorológica que se traslada al estado de los campos de entrenamiento de hierba natural, la felicidad que se asocia a la llegada de la primavera, la motivación que aporta el objetivo de meterse en los playoffs de ascenso a Segunda y el conocimiento de saber por qué se gana y por que se pierde se combinen para empezar a tener buenos resultados tras “una irregularidad de la que somos conscientes”.

Más allá de hablar de que los diez partidos de liga regular que quedan son finales –“cada uno lo interpreta como quiere”, considera–, lo que el preparador racinguista asegura del encuentro frente al Barakaldo es que “es un partido muy importante contra un rival muy bueno”. Además, el cuadro vizcaíno viene de golear al Unionistas de Salamanca y eso le hará presentarse en A Malata “con una dosis extra de confianza”.

El equipo ferrolano, mientras, llega tras un decepcionante empate ante el Ourense CF que empequeñece su margen de error –“todo partido que no se gana condiciona los siguientes”, apunta Fernández Romo–. Sin embargo, el buen nivel que se está mostrando últimamente en A Malata da esperanzas para acabar alcanzando el objetivo, algo para lo que el entrenador recuerda que “hay que ganar todos las citas que podamos... empezando por el primero. Pero me da igual el orden”.

Además, con el abrigo de su afición, Fernández Romo lo tiene claro. “¿Pedirle algo? Nada. Nosotros tenemos que dar nuestra mejor versión... pero en favor del equipo. Es eso hay que seguir creciendo, porque nos hará más fuertes”, dice.