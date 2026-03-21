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Racing de Ferrol

El Racing de Ferrol juvenil mide sus fuerzas ante el Celta

El cuadro verde recibe a un segundo clasificado que sólo ha perdido dos partidos

Redacción
21/03/2026 19:28
El Racing Juvenil afronta otro derbi, en esta ocasión frente al Celta
El Racing Juvenil afronta otro derbi, en esta ocasión frente al Celta
Gonzalo Salgado
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Sin nada que perder, así afronta el Racing de Ferrol juvenil su duelo frente a un Celta de Vigo que necesita los tres puntos para seguir en la pelea por el liderato con el Deportivo (12.30 horas, en O Pote).

A pesar de las dos victorias seguidas que había acumulado, que le dieron un poco de esperanza, lo cierto es que la derrota de la semana pasada frustró cualquier intento de épica remontada para lograr la permanencia. El equipo verde no logró adaptarse a tiempo a la División de Honor y todo apunta que se va a despedir de ella prematuramente. 

Los de Míchel Alonso intentarán prolongar esta agonía lo máximo posible, pero es probable que la próxima jornada se pueda despedir. En esta no tendrá fácil sacar los tres puntos, ya que recibe a un Celta que sólo ha perdido dos duelos y espera ganar para seguir en la pelea por el liderato. 

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