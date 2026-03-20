El Barakaldo llega a A Malata en su mejor instante

El Barakaldo, celebrando un gol en el partido de la primera vuelta ALFAQUÍ

Nunca en lo que va de campeonato ha estado el Barakaldo mejor clasificado que en la cuarta posición en la que va a llegar a A Malata para enfrentarse al Racing. En su tercera jornada dentro de la zona que da acceso a los playoffs de ascenso a Segunda, el equipo vizcaíno se encuentra en su mejor momento de la temporada gracias a los 43 puntos que suma. Así que en el encuentro ante un rival directo del que lo separan dos puntos su intención es la de ampliar esa renta... o por lo menos mantenerla a nueve jornadas para el final.

La buena dinámica por la que atraviesa el cuadro gualdinegro se refleja también en otros apartados. Por ejemplo, que es el mejor local del campeonato gracias a los 30 puntos que ha sumado hasta ahora en el Nuevo Lasesarre. Y, aunque a domicilio su rendimiento no sea tan bueno –los trece que ha sumado como visitante le hacen ser decimocuarto en la clasificación derivada de los partidos jugados como visitante–, en la segunda vuelta solo ha perdido dos de los cinco encuentros que ha disputado de forastero.

Récord

El Barakaldo, de hecho, viene de conseguir su mayor victoria como visitante de la temporada, la conseguida el domingo pasado en el feudo del Unionistas de Salamanca (0-3) –a este rival ya la había endosado cinco tantos en el partido que los enfrentó en la primera vuelta–. De ahí que haya distanciado a un rival directo del que antes de su enfrentamiento solo lo separaban dos puntos y ahora lo distancian cinco... más el que supone el “avarage” particular entre ambas formaciones contendientes.

El buen momento en el que se encuentra el Barakaldo se ve también en la clasificación de la segunda vuelta del campeonato, en la que la escuadra vizcaína ocupa la tercera plaza gracias a los 17 puntos que ha sumado en los nueve partidos disputados desde que se cruzó el ecuador liguero. Solo la Ponferradina (20) ha sumado más que él –el Unionistas de Salamanca, precisamente, tiene los mimos puntos– en un torneo en el que ha ganado cuatro de sus seis útimos partidos para llegar a la cuarta plaza de la clasificación.