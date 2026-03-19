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Racing de Ferrol

Por el Día del Padre... ¡¡¡Racing de Ferrol!!!

Decenas de aficionados del cuadro verde se acercaron hasta A Gándara para ver el entrenamiento realizado

Juan Quijano
Juan Quijano
19/03/2026 14:08
Campos de A Gándara entrenamiento y firma del Racing de Ferrol
Los jugadores del Racing, firmando autógrafos al final del entrenamiento
Daniel Alexandre
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El mejor regalo por el Día del Padre... ¡el Racing! El club ferrolano abrió las puertas del entrenamiento que se realizó en el campo de hierba natural de complejo de A Gándara y allí se acercaron cerca de doscientas personas, muchas acompañadas de sus descendientes, para ver de cerca el trabajo de sus ídolos.

Campos de A Gándara entrenamiento y firma del Racing de Ferrol
Decenas de seguidores se acercaron hasta A Gándara
Daniel Alexandre

“Y ahora...¡a por el Barakaldo!”, fue el mensaje dado por uno de los aficionados al término de la sesión de trabajo-.

Campos de A Gándara entrenamiento y firma del Racing de Ferrol
Los jugadores agfradecieron a los aficionados su apoyp
Daniel Alexandre

Nervios por encontrar acomodo en el recinto, ilusión por ver la salida de los futbolistas al terreno de juego, expectación para entender las tareas realizadas y aplausos para los goles más bonitos que se marcaron, condimentaron la casi hora y media de trabajo dirigida por Guillermo Fernández Romo. El preparador madrileño contó con las ausencias de Álex Zalaya –con un proceso febril– y Álvaro Giménez –con permiso por su reciente paternidad– pero con el resto de la plantilla en perfecto estado.

Campos de A Gándara entrenamiento y firma del Racing de Ferrol
Los jugadores se volcaron con los más pequeños
Daniel Alexandre

Una vez terminada la tarea, los futbolistas de la escuadra de la ciudad naval se dirigieron a la grada para agradecer el apoyo prestado durante toda la temporada.

Campos de A Gándara entrenamiento y firma del Racing de Ferrol
El entrenador Guillermo Fernández Romo fue uno de los más solicitados
Daniel Alexandre

Y después, turno para la afición más joven, que tuvo la posibilidad de charlar con los jugadores y entrenadores del cuadro verde, pedirles autógrafos, fotografiarse con ellos... En definitiva, seguir haciendo racinguismo para demostrar que la escuadra de la ciudad naval tiene en su afición uno de sus principales activos.

Campos de A Gándara entrenamiento y firma del Racing de Ferrol
La plantilla preparacó el partido contra el Barakaldo
Daniel Alexandre
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