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Racing de Ferrol

Artetxe, jugador del Racing de Ferrol: “En casa debemos ganar sí o sí”

El defensa del cuadro verde espera que equipo dé en el compromiso frente al Barakaldo su mejor versión

Juan Quijano
Juan Quijano
18/03/2026 20:54
Racing de Ferrol-Cacereño
Artetxe, durante el partido ante el Cacereño
Jorge Meis
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Diez equipos lucharán en las diez últimas jornadas ligueras del grupo 1 de Primera RFEF por las tres plazas que clasifican para los playoffs de ascenso a Segunda que aún parecen en juego. El Racing es uno de ellos y, aunque como recuerda el defensa Artetxe “esto va a seguir así hasta el final”, recuerda la importancia de duelos como el que juega como local este domingo frente al Barakaldo. “Los tres puntos se tienen que quedar en A Malata, porque los partidos de casa tienen que ser nuestros sí o sí”, dice el central vizcaíno.

Ahora que llegan las diez últimas fechas de la competición regular, Artetxe ve a la plantilla de la que forma parte “con muchas ganas y una energía bastante positiva”. Por eso, aunque el defensa reconoce que “nos ha costado tener regularidad” (más allá de la tres victorias con las que empezó el campeonato no ha sido capaz de encadenar más de dos triunfos), también pone encima de la mesa la ilusión y las ganas con las que el cuadro verde llega a un tramo de temporada que, como describe “es lo más difícil y lo más bonito”.

Complicaciones

Aunque la visita del Barakaldo enfrenta al Racing con un rival directo por meterse entre los cinco primeros, Artetxe recuerda que a estas alturas del campeonato “da igual a quién te enfrentes, porque todos los equipos nos estamos jugando algo”. Así que, con cuatro rivales de la zona baja esperando en este tramo final de la liga regular, el zaguero está convencido de que “puntuar va a ser muy difícil”, aunque revela que “todos en el vestuario pensamos que vamos a esta arriba al final del campeonato”.

Con respecto al rival que el conjunto de la ciudad naval va a tener delante el domingo por la tarde, Artetxe –que jugó en el Barakaldo las tres últimas temporadas– recuerda que “mantiene el bloque de las últimas campañas y está en una dinámica ascendente”. Por eso, a pesar de que su primer objetivo es el de la permanencia –algo que ya tienen casi asegurado–, apunta que “su mentalidad es la de seguir dando guerra hasta el final de la temporada”, Y es que el defensa recuerda que “ellos de lo que se preocupan es del día a día”.

Después de la concurrida visita a O Couto para enfrentarse al Ourense CF –con más de medio millar de racinguistas en las gradas–, Artetxe espera que la respuesta de la afición racinguista en este partido sea similar. “Agradecer su apoyo... y a demostrar que podemos sacar esto adelante”, asegura.

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