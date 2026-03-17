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Racing de Ferrol

El Racing de Ferrol procesiona a Guadalajara en Viernes Santo

El encuentro en el Pedro Escartín abrirá la trigésimo primera jornada 

Redacción
17/03/2026 12:36
Dacosta, durante el duelo de esta noche en A Malata
Dacosta, durante el duelo ante el Guadalajara en A Malata
Daniel Alexandre
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La procesión verde se desplazará esta Semana Santa a tierras de Guadalajara. Y es que de nuevo al Racing le tocará salir a la calle en Viernes Santo y lo hará, en esta ocasión, para medirse a la formación alcarreña en lo que podrá ser una jornada de Pasión... ferrolana o castellanomanchega. 

Ambas formaciones serán las encargadas de abrir esa trigésimo primera jornada que se disputará precisamente a principios del próximo mes de abril. Guadalajara y Racing de Ferrol saltarán al campo a las 16.00 horas de ese viernes día 3, cuando restarán sólo siete duelos para finalizar esta fase regular en el grupo 1 de Primera Federación.

Un enfrentamiento que en el campo ferrolano finalizó, cabe recordar, con un insípido empate (0-0) a finales del pasado mes de diciembre. Con estas dos escuadras abriendo el telón de esta jornada quizá de resurrección para algunos equipos, Real Madrid Castilla y Celta Fortuna también pisarán el verde ese Viernes Santo, en su caso a las 21.15 horas. 

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