Todo o nada en las diez últimas jornadas

El Racing, durante el partido contra el Tenerife ALFAQUÍ

Más que nunca, las diez últimas jornadas de un campeonato liguero –en este caso el del grupo 1 de Primera RFEF– definirán la mayoría de las incógnitas que aún faltan por resolver. De los veinte equipos de la competición, los doce primeros están inmersos en la lucha por el ascenso a Segunda –directamente o a través de la disputa de unos playoffs–. En cambio, las ocho escuadras restantes pelean por eludir las cinco plazas que condenan al descenso a Segunda RFEF.

En cuanto a la zona alta de la clasificación, Tenerife y Celta Fortuna están destacados del resto –el cuadro insular está virtualmente clasificado para jugar, al menos, los playoffs de ascenso... pero con la primera plaza encarrilada; el olívico tiene siete puntos de distancia sobre su primer perseguidor–. A partir de ahí, un total de diez equipos –desde el tercero, el filial del Athletic de Bilbao, hasta el duodécimo, el Unionistas de Salamanca– están separados por solo cinco puntos en busca de las tres plazas en juego para meterse en las eliminatorias para dar el sato al fútbol profesional uno de ellos.

Uno de ellos es el Racing, que se presenta a estas últimas jornadas en la novena posición, a un punto de las que dan acceso a los playoffs. Así que en los diez partidos que le quedan –cinco en A Malata y otros tantos a domicilio– tratará de neutralizar esta desventaja. Y lo hace con optimismo porque, como explica el portero Parera, “llegamos en mejoría”. De hecho, el cancerbero explica que en las últimas jornadas se han sumado menos puntos de lo que hacían pensar las sensaciones, así que está convencido de que estos van a llegar en este tramo, “cuando todo el mundo se juega cosas”.

Empezando por el partido que lo enfrenta este domingo al Barakaldo, la escuadra de la ciudad naval se enfrentará a seis rivales directos por el mismo objetivo –contando el próximo, tres en su feudo– y cuatro que luchan por evitar el descenso de categoría. Es por eso que el cancerbero racinguista apunta que “de A Malata no se puede ir nada”. El meta mallorquín, de hecho, explica que “si quieres estar arriba en la tabla clasificatoria de la categoría, la exigencia es máxima para ganar todos los partidos que vayas a disputar a partir de ahora”.

Mientras, en lo que se refiere a la parte baja de la clasificación –la lucha por eludir las cinco plazas de descenso–, las ocho escuadras que forman parte de esta zona están separadas por solo diez puntos. Así que los enfrentamientos directos cobrarán una especial importancia al final.