Entrenamiento de puertas abiertas del Racing de Ferrol con motivo del Día del Padre

Entrenamiento del Racing Jorge Meis

El Racing aprovechará la celebración del Día del Padre para realizar un entrenamiento de puertas abiertas en el campo de hierba natural de A Gándara. Por eso el club ferrolano llama a su afición a vivir este jueves una jornada familiar. "A nosa forza reside no voso empuxe e, nesta semana tan importante, queremos sentirvos moi preto", se dice desde la entidad.

Será a las 10.30 horas cuando se abran las puertas del recinto para que los hinchas puedan presenciar una sesión que dará comienzo un cuarto de hora más tarde.

Así, los presentes podrán ver el trabajo de sus ídolos. Y sobre todo, los más pequeños podrán fotografiarse y pedir autógrafos a los futbolistas dirigidos por Guillermo Fernández Romo.