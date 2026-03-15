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Racing de Ferrol

Un doblete de Samuel Valle corta la buena racha del Racing de Ferrol juvenil

El conjunto de la ciudad naval luchó hasta el final, pero no pudo con el Val Miñor de Nigrán

Redacción
15/03/2026 19:54
Imagen de archivo de un partido del Racing juvenil
Imagen de archivo de un partido del Racing juvenil
Patricia G. Fraga
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Un doblete de Samuel Valle en la primera parte propició que el Racing de Ferrol juvenil cayese frente al Val Miñor de Nigrán y viese truncada su racha de dos victorias seguidas (2-0). Esta derrota, además, prácticamente certifica la pérdida de categoría de los de Míchel Alonso. 

El conjunto ferrolano se plantó en el Condomiguez sin la presión del que se juega el descenso –estaba a once puntos con sólo 21 por disputarse– y con la buena sensación de sus dos últimos triunfos. En cambio, su rival sí que podría estar mucho más atenazado debido a que está luchando por salir de los puestos peligrosos de la clasificación. 

Aun así, esas dos situaciones y dinámicas de los conjuntos no se notaron en el inicio del encuentro. Ambas escuadras trataron de imponer su juego, pero con más corazón que cabeza. Ninguno lograba hacerse con el control del balón, pero es cierto que el cuadro local, impulsado por su afición, llegó con un poco más de claridad. Así, pasado el ecuador de la primera mitad, se adelantó en el marcador por medio de Valle. Ante este tanto, el Racing trató de reaccionar y subió líneas, pero no logró la igualada. Por contra, justo antes del descanso se topó con el segundo gol del Val Miñor y otra vez con el mismo protagonista. En la segunda mitad, el equipo de Míchel buscó recortar diferencias, pero se encontró con un rival muy serio atrás, que no regaló nada, lo que sirvió para ganar este encuentro. 

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