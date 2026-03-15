Autocrítica y mejoría del Racing de Ferrol para llegar a la meta

Miquel Parera, durante un encuentro en A Malata Jorge Meis

Autocrítica y mejoría. Esas dos palabras son algunas de las más repetidas en los últimos tiempos en el Racing de Ferrol. Tanto su entrenador como la plantilla son conscientes de que esos dos términos son los que le van a llevar a su gran objetivo, meterse en los puestos de playoff. Con todo, también es cierto que alguno se aplica un poco más que el otro, pero al final, una cosa es lo que se dice de cara a galería y otra la que hablan en el vestuario, donde se comentan las cosas a la cara y sin tapujos.

No obstante, después del duelo ante el Ourense, que se saldó con empate a uno, es cierto que se apreció una mejoría a la hora de jugar fuera de casa. Y eso es verdad, pues en las últimas salidas, el equipo no estaba rindiendo como se esperaba para un conjunto de su potencial. Sin embargo, en este derbi el cuadro verde empezó muy bien, atosigando a su rival y consiguiendo “adelantarnos en el marcador después de una gran primera parte”, apuntó Miquel Parera, que poco después reconoció que “en la segunda no hemos salido como nos gustaría y ellos nos han hecho el empate pronto y se complica todo. No hemos estado tan bien. Hemos tenido alguna ocasión, pero no hemos podido materializarla. Es un punto a domicilio que depende de cómo lo quieras mirar. Si te haces fuerte en casa y ganas el siguiente encuentro lo verás mejor”.

Y es que para el meta es necesario “mejorar y alargar esos buenos momentos en el partido. Mantenerlos durante el mayor tiempo posible. El equipo está dando pasos adelante, pero nos falta rematar los partidos fuera de casa”, agregó el balear, que señaló que eso le costó los tres puntos en Ourense, algo que “te deja con una sensación rara porque había sido un partido de pocas ocasiones, típico de esta categoría”. Por ello, insistió en que “tanto cuando ganas como cuando pierdes, hay aspectos que mejorar. Hoy –por el sábado–, tenemos que hacerlo en bastantes cosas porque no me ha gustado la segunda parte”.

Lo colectivo

Esa mejoría y autocrítica no sólo la aplica a todo el equipo, sino para él mismo, ya que antepone los resultados a sus buenas actuaciones. Sabe que el éxito colectivo es lo que da la felicidad a todos. Por ello, a pesar de haber cuajado otra gran actuación, Parera aseguró que “yo intento hacer mi trabajo de la mejor manera posible. Evidentemente sabe mejor cuando ganas y dejas la portería a cero, que es lo que buscamos”, al tiempo que añadió que cuando “eso no se consigue siempre te deja una sensación agridulce, pero veo que el equipo está mejorando, sobre todo a nivel defensivo. De verdad lo creo”.

Así, con ese trabajo, esa mejoría y esa autocrítica el Racing va a ir hacia arriba, como también lo hará con el apoyo de su incansable afición que invadió Ourense para animar a su club, algo que el meta agradeció. “Se hablaba de que vendría mucha gente y así fue. Nunca nos defraudan. En los malos momentos siempre han estado en nuestro lado y se agradece porque te hace exigirte más y dar una marcha más cuando no puedes”, indicó y recalcó que “me gustaría agradecer a la gente que ha venido a apoyarnos porque sientes su apoyo, es algo vital tenerles cerca para lograr los objetivos y seguro que lo conseguiremos juntos”.

De esta manera, Miquel Parera, una de las grandes sensaciones de la temporada, los cita para este domingo en A Malata donde afrontan un partido clave ante el Barakaldo. En ese duelo querrán seguir creciendo en todos los aspectos y sumar tres puntos vitales para honrar a una afición que quiere que lo den todo en el campo.