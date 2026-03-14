Un punto que le sabe a poco al Racing de Ferrol

Jairo Noriega lucha por la pelota con un rival ALFAQUÍ

Tampoco esta vez fue capaz el Racing de encadenar una segunda victoria que le hiciese despegar hacia la zona que clasifica para los playoffs de ascenso a Segunda. El empate con el que el equipo ferrolano saldó el último derbi gallego que juega a domicilio en este campeonato lo mantiene cerca de esta zona... pero fuera de ella. Así que el punto sumado en O Couto le sabe a poco a la escuadra de la ciudad naval, además porque se puso por delante en la primera parte y no fue capaz de mantener la renta tras el descanso. Ahora, en las diez jornadas que quedan hasta el final de la liga regular tendrá que dar lo mejor de sí mismo para clasificarse.

Apostó el Racing por una disposición similar, con algunos cambios de piezas, a la que había utilizado contra el Cacereño y eso le hizo tener el control de la situación en los primeros minutos. De hecho, a pesar de no disponer de ocasiones demasiado claras para marcar, las dos amarillas que forzó al rival cuando este intentaba frenar las salidas visitantes dieron cuenta de las intenciones del conjunto de la ciudad naval para llevarse los tres puntos en el partido.

Dicho y hecho, porque la primera opción de la que dispuso el Racing se convirtió en el gol que lo adelantó después de que Álvaro Giménez cabecease al fondo de las mallas un centro de Tejera desde la izquierda. Fue el tanto que convirtió en más dominadora la posición del cuadro verde ante un rival que, por contra, empezó a demostrar que no tenía clara la forma de complicarle la vida. De hecho, solo a través de errores racinguistas fue como consiguió crear algo de peligro –tampoco demasiado– a un rival ante el que apenas llegó a tirar entre los tres palos.

Aunque en el tramo final antes del descanso el cuadro verde bajó un poco el ritmo y permitió a su rival estirarse en busca de la meta rival, en realidad la situación no dejó de estar más o menos controlada por la escuadra de la ciudad naval. Así que, de cara a la segunda parte, la situación estaba más o menos controlada para la formación visitante.

La desventaja en la que estaba en el marcador llevó al Ourense CF a subir el ritmo al comienzo de la segunda parte y a tratar de jugar más cerca de la portería contraria. Y en una de esas, una pérdida de la escuadra visitante fue aprovechada por el exracinguista Enol Coto para marcar con un tiro ajustado. Y, a pesar de que la escuadra de la ciudad naval trató de reponerse el golpe lo antes posible, en realidad su adversario todavía le generara peligro a través de las acciones ofensivas que realizaba.

En ningún momento de la segunda parte se vio cómodo al cuadro de la ciudad naval, que aunque veía cómo su rival empezaba a dejar más espacios, nunca tuvo la precisión necesaria para traducir sus acciones en ocasiones para marcar. Así que el tiempo fue discurriendo y, a pesar de los cambios con los que la escuadra visitante trató de ganar presencia ofensiva, en realidad no fue capaz de conseguirlo.

Llegados al tramo final del encuentro, tanto Ourense CF como Racing priorizaron la posibilidad de sumar un punto por encima de la que quedarse sin nada. De hecho, en los minutos postreros del encuentro, las llegadas a las dos porterías fueron escasas. Solo un empujón a Álvaro Giménez que, revisado por el FVS, y un par de llegadas tras la entrada en acción de Martim Tavares, pudieron decantar el encuentro del bando racinguista. Pero ninguna de esta situaciones tuvo la finalización correcta, así que el empate ya no se movió.