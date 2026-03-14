Fernández Romo, entrenador del Racing de Ferrol: “El resultado no nos tiene que cambiar nada”

Romo saludando a Dani Llácer Alfaquí

“Es un empate que te sabe a poco. El equipo está dando un paso fuera de casa. Hemos hecho una primera parte buena, en la que nos impusimos, pero nos empatado nada más salir de la caseta con poco mérito de ellos. A partir de ahí pasamos un momento malo, peor con la entrada de Pascu, Migue Leal y Ekain Azkune supimos controlar más la situación”, indicó un Guillermo Fernández Romo que vio cosas positivas a pesar de ese reparto de puntos contra el Ourense.

Y es que para el preparador madrileño “este resultado no nos tiene que cambiar nada. He visto al equipo firme y sólido, cuando otras veces no lo hemos podido ser”, explicó y añadió que “veníamos con dos bajas importantes, pero la buena noticia es que los han salido han conseguido que no se notasen. Estamos empezando a ver un gran equipo y no uno con grandes jugadores”.

De igual manera, Romo habló sobre los buenos inicios del equipo, pero que no se prolongan más allá de los primeros veinte minutos. En este sentido, apuntó que “es complicado mantenerlos porque necesitamos mucha energía y que el rival desaparezca, pero también tiene sus argumentos y sus necesidades clasificatorias que también cuentan”.

Por último, el preparador también habló sobre los casi 600 aficionados que se desplazaron a Ourense para vivir este derbi que no salió como esperaban. El preparador indicó que "los necesitamos. No vamos a parar hasta que consigamos nuestros propósitos. Estamos muy agradecidos de contar con ellos y sentimos que siempre serán un respaldo y nos darán su ayuda".