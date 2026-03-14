Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Racing de Ferrol

El Racing de Ferrol, a por la siguiente

El cuadro verde pretende darle continuidad a su última victoria con un triunfo sobre el Ourense CF

Juan Quijano
Juan Quijano
14/03/2026 00:26
Racing de Ferrol-Cacereño
Fabiiu González atraviesa un gran momento
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Ganar al Cacereño, pero sobre todo hacerlo de la manera que lo hizo, ha subido al Racing a un trampolín desde el que pretende tomar impulso de cara a las once últimas jornadas del campeonato. Así que con vistas al partido que lo enfrenta al Ourense CF esta tarde —16.15 horas, O Couto– tratará de encadenar su segunda victoria para, aunque sea de manera momentánea, volver a la zona que clasifica para los playoffs de ascenso. Pero, especialmente, volver a experimentar una sensación, la de ganar dos compromisos seguidos, de la que no disfruta desde que lo hiciese hace ya tres meses.

Se trata de un nuevo derbi gallego, ese tipo de encuentros que tan mal se le han dado al Racing en lo que va de campeonato –solo ha sido capaz de derrotar al Arenteiro las dos veces que se han enfrentado y empatar frente a su rival de hoy en la primera vuelta–. Además, será el último viaje que realice a territorio gallego en la liga regular, una circunstancia que conlleva el movimiento del racinguismo para animar a la escuadra de la ciudad naval con la esperanza de sumar los tres puntos y ver a su escuadra cómo sigue mejorando.

Lo ofrecido por el Racing en el último partido invita al optimismo. El cambio de disposición por el que se apostó –con tres centrales para mantener la seguridad defensiva y los exteriores con mucho recorrido–, pero sobre todo la actitud, dan paso a un cuadro verde mucho más competitivo. Es lo que espera mantener en el partido de esta tarde para, de esta manera, poder hacer un encuentro lo suficientemente bueno como para sumar los tres puntos en el partido de esta tarde. 

Potencial

Enfrente del conjunto de la ciudad naval estará este sábado un rival que se está jugando la permanencia en Primera RFEF. Recuperado de un comienzo de campeonato ciertamente discreto, el Ourense CF trata de mantenerse fuera de las cinco últimas plazas para seguir en la categoría de bronce nacional. Para ello confía en hacer valer su potencial cuando juega en O Couto para ganar.

Con las únicas bajas de los sancionados Álex Zalaya y Antón Escobar, el cuadro verde confía en los integrantes de su plantilla para dar un buen nivel y, de esta manera, aspirar a una victoria que lo situará ante un horizonte mucho más claro de cara a las diez últimas jornadas del campeonato liguero de esta categoría.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Racing de Ferrol-Cacereño

El Racing de Ferrol, a por la siguiente
Juan Quijano
Racing de Ferrol-Cacereño

Fernández Romo, entrenador del Racing de Ferrol: “Para ganar hay que hacer las cosas bien; si no, no llega”
Juan Quijano
Enol Coto, jugando con el Ourense CF

Enol Coto, futbolista del Ourense CF: “Cada vez quedan menos jornadas y todo el mundo quiere sumar de tres”
Juan Quijano
maqueta de Lego de A Malata

Última oportunidad para hacerse con la pequeña Malata tras agotarse la primera remesa
Redacción