El Racing de Ferrol, a por la siguiente

Fabiiu González atraviesa un gran momento Jorge Meis

Ganar al Cacereño, pero sobre todo hacerlo de la manera que lo hizo, ha subido al Racing a un trampolín desde el que pretende tomar impulso de cara a las once últimas jornadas del campeonato. Así que con vistas al partido que lo enfrenta al Ourense CF esta tarde —16.15 horas, O Couto– tratará de encadenar su segunda victoria para, aunque sea de manera momentánea, volver a la zona que clasifica para los playoffs de ascenso. Pero, especialmente, volver a experimentar una sensación, la de ganar dos compromisos seguidos, de la que no disfruta desde que lo hiciese hace ya tres meses.

Se trata de un nuevo derbi gallego, ese tipo de encuentros que tan mal se le han dado al Racing en lo que va de campeonato –solo ha sido capaz de derrotar al Arenteiro las dos veces que se han enfrentado y empatar frente a su rival de hoy en la primera vuelta–. Además, será el último viaje que realice a territorio gallego en la liga regular, una circunstancia que conlleva el movimiento del racinguismo para animar a la escuadra de la ciudad naval con la esperanza de sumar los tres puntos y ver a su escuadra cómo sigue mejorando.

Lo ofrecido por el Racing en el último partido invita al optimismo. El cambio de disposición por el que se apostó –con tres centrales para mantener la seguridad defensiva y los exteriores con mucho recorrido–, pero sobre todo la actitud, dan paso a un cuadro verde mucho más competitivo. Es lo que espera mantener en el partido de esta tarde para, de esta manera, poder hacer un encuentro lo suficientemente bueno como para sumar los tres puntos en el partido de esta tarde.

Potencial

Enfrente del conjunto de la ciudad naval estará este sábado un rival que se está jugando la permanencia en Primera RFEF. Recuperado de un comienzo de campeonato ciertamente discreto, el Ourense CF trata de mantenerse fuera de las cinco últimas plazas para seguir en la categoría de bronce nacional. Para ello confía en hacer valer su potencial cuando juega en O Couto para ganar.

Con las únicas bajas de los sancionados Álex Zalaya y Antón Escobar, el cuadro verde confía en los integrantes de su plantilla para dar un buen nivel y, de esta manera, aspirar a una victoria que lo situará ante un horizonte mucho más claro de cara a las diez últimas jornadas del campeonato liguero de esta categoría.