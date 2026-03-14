Así fue el Ourense-Racing de Ferrol (1-1)

Resumen

Reparto de puntos en O Couto tras un derbi en el que el Racing empezó ligeramente mejor y logró adelantarse en el marcador gracias a un gol de Álvaro Giménez. A partir de ahí, dio un paso atrás y el Ourense subió líneas y llegó con más peligro. Con todo, no fue hasta la segunda mitad en la que el cuadro de As Burgas empataría. Los dos equipos buscaron el segundo tanto, pero estuvieron imprecisos, especialmente el equipo local que dispuso de la última para ganar. Hay que seguir luchando para estar en playoffs. A todos vosotros, ¡muchas gracias por seguir este partido con nosotros! Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, ¡Opa Racing!