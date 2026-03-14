Así fue el Ourense-Racing de Ferrol (1-1)
El conjunto verde quiere continuar con la buena línea mostrada ante el Cacereño
Resumen
Reparto de puntos en O Couto tras un derbi en el que el Racing empezó ligeramente mejor y logró adelantarse en el marcador gracias a un gol de Álvaro Giménez. A partir de ahí, dio un paso atrás y el Ourense subió líneas y llegó con más peligro. Con todo, no fue hasta la segunda mitad en la que el cuadro de As Burgas empataría. Los dos equipos buscaron el segundo tanto, pero estuvieron imprecisos, especialmente el equipo local que dispuso de la última para ganar. Hay que seguir luchando para estar en playoffs. A todos vosotros, ¡muchas gracias por seguir este partido con nosotros! Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, ¡Opa Racing!
Final en O Couto
Empate entre el Racing y el Ourense
Córner para el Ourense
Será la última
Falta de Tavares
Agarrón del portugués en la presión
Descuento
Se jugarán cinco minutos más
Casiii
Gran disparo de Álvaro Ramón que detiene Álvaro
Doble cambio en el Racing
Entran Martim Tavares y Gorostidi. Se marchan Álvaro Giménez y Tejera
Decisión
El colegiado no pita el penalti
Revisión
Se está revisando la acción
Reclama penalti el Racing
El Racing pide un posible penaltli sobre Giménez
Pareraaaa
Bien el balear deteniendo el cabezazo de Amin
Cambio en el Ourense
Se retira Adrián Guerrero y entra Luis Rivas
Despeja la defensa
El Racing aleja el peligro
Providencial Fabio
El centrocampista saca la escoba para evitar el gol local. Córner para el Ourense
Fuera de juego
Posición adelantada de Raúl Hernández
Calma tensa
El partido se enfrió un poco, pero ningún equipo se fía del contrario porque en las contras están haciendo mucho peligro
Doble cambio en el Ourense
Se van Martin Ochoa y David Muñoz. Entran Amin e Iker Punzano
Fueraaaaa
Lo intentó desde lejos Pujol
Doble cambio en el Racing
Se retiran Jairo y Concha y entran Pascu y Azkune
Una marcha más
El Ourense parece que tiene una marcha más que el Racing, que no da salido bien desde atrás
Artetxeeeeee
El central evita sobre la línea el segundo del Ourense
Pareraaaaaaa
El balear evita el tanto del Ourense. Está sufriendo el Racing
Córner para el Ourense
El cuadro local busca más
A puntooo
Casi llega Giménez a un buen envío desde la banda izquierda
Cambio en el Racing
Se va Dacosta y entra Migue Leal
Cambio en el Ourense
Se marcha César Moreno y entra Yuste
Merecimiento
Había salido mejor el cuadro de As Burgas a la segunda mitad y se merecía el premio del gol
Gol del Ourense
Marca Enol tras una gran jugada individual
Vuelve Edgar
Pujol parece que puede continuar
Se duele Edgar
El dominicano tuvo un mal apoyo al caer de un salto y se retuerce de dolor
Edgaarrr
Providencial el dominicano para evitar el gol ourensano
Inicio de la segunda parte
Ya rueda el balón en O Couto
Descanso
El Racing gana momentáneamente gracias al tanto de Álvaro Giménez
Decisión
Se mantiene la amarilla
Revisión
El colegiado está viendo si es merecedora de roja
Tarjeta para el Racing
Amarilla para Dacosta por un codazo a Hugo Sanz
Fueraaaa
Lo intentó Rabadán desde lejos sin mucha puntería
Resiste el Racing
El Ourense está creando mucho peligro, pero el cuadro verde está aguantando cada embestida
Falta en ataque
Moreno derribó a Jairo antes de rematar
Córner para el Ourense
Buen corte de Fabio para evitar el peligro
Reacciona el Racing
Ahora es el cuadro ferrolano el que adelanta líneas para no sufrir tanto atrás
Aprieta el Ourense
El cuaro de Dani Llácer está presionando muy arriba y robando muchos balones
Calma
El Racing trata de bajar de revoluciones el partido, mientras que el Ourense muerde mucho para robar en campo contrario
Pareraaaaaaaaaa
Paradón del balear a disparo de Raúl Hernández
Muy pasado
Nadie llega al centro de Tejera. Despierta el Racing
Córner para el Racing
Buen balón para Dacosta, pero Fran Carmona evita su disparo
Corta Concha
Bien el extremo en tareas defensivas
Bien Fabio
Fabio evita el gol y Saúl se quita el balón de encima. Sigue atacando el Ourense
Córner para el Ourense
Está apretando el conjunto local, que quiere empatar cuanto antes
Fuera de juego
Posición adelantada de Álvaro Ramón
Decisión
Se mantiene el gol de Álvaro Giménez
Revisión
El colegiado está revisando la acción del gol
Gooooooooooooooooooooooooooooooooool
Marca Álvaro Giménez tras un gran centro de Tejera al segundo palo
Falta sobre Giménez
El capitán del Racing es derribado por Fran Carmona cuando se intentaba girar
Tarjeta para el Ourense
Amarilla para César Moreno
Tarjeta para el Ourense
Hugo Sanz ve la amarilla por una dura falta sobre Giménez
Falta en ataque
Los delanteros del Ourense derribaron a Artetxe
Nuevo córner
Bien Fabio evitando el gol ourensano
Córner para el Ourense
Buen despeje de Álvaro Ramón para evitar el remate de Guerrero
Reacción del Ourense
El conjunto local adelanta líneas e incomoda más la salida de balón del Racing
Fueraaaaaa
Álvaro Giménez remata el centro de Tejera, pero no logra precisar su remate. Aprieta el Racing
Artetxeeeee
Casi marca el central. Su cabezazo fue desviado a córner por Álvaro
Córner para el Racing
Lo intentó Concha, pero Hugo Sanz se interpuso en su camino
Fueraa
Intentó sorprender Álvaro Ramón con un centro-chut, pero se fue muy desviado
Bien Fabio
El centrocampista despeja el peligro
Falta de Tejera
El centrocampista derribó a César Moreno en el campo del Racing. Falta peligrosa para el Ourense
Fuera
Lo intentó desde lejos Aymane Jelbatt, pero su disparo se marchó muy desviado
Casiii
Buen centro de Dacosta al que no llega por poco Álvaro Giménez
Inicio de partido
Arranca el partido. El Racing empezará defendiendo
Sistema
A pesar de las bajas de Álvaro Juan y Antón Escobar, todo parece indicar que Romo volverá a apostar por esa defensa con tres centrales que tan buenos resultados le ha proporcionado hasta el momento.
Regreso a casa
Raúl Dacosta vuelve a su tierra, Ourense, para afrontar un partido que será una reválida para el conjunto verde. Descubre lo que opina el extremo sobre este choque.
Entrevista con Enol Coto
El lateral del Ourense habló con este periódico sobre este derbi que es vital para los dos equipos. Descubre lo que tiene que decir sobre la visita del Racing a O Couto.
Palabra de Romo
El técnico madrileño sabe que su equipo tiene que dar el máximo para sumar ese segundo triunfo consecutivo. Por ello, pide a los suyos máxima concentración. Lee sus palabras.
La previa
El Racing espera sumar su segunda victoria seguida a costa de un Ourense que no quiere meterse en peligro. Descubre las claves del duelo.
El XI del Ourense
Dani Llácer, por su parte, alineó a: Álvaro; Enol Coto, Fran Carmona, Aymane Jelbatt, Hugo Sanz; David Rabadán, César Moreno, David Muñoz; Adrián Guerrero, Raúl Hernández y Martín Ochoa.
El XI del Racing
Guillermo Fernández Romo apuesta por: Miquel Parera; David Concha, Edgar Pujol, Artetxe, Saúl, Álvaro Ramón; Tejera, Fabio, Jairo; Raúl Dacosta y Álvaro Giménez.
¡Bienvenid@s!
¡Hola a tod@s! Ya estamos por O Couto. Falta una hora para que arranque este Ourense-Racing de Ferrol