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Diario de Ferrol

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Racing de Ferrol

Así fue el Ourense-Racing de Ferrol (1-1)

El conjunto verde quiere continuar con la buena línea mostrada ante el Cacereño

Iago Couce
Iago Couce
14/03/2026 15:15
Ourense-Racing en directo
Ourense
1-1
Racing de Ferrol

Resumen

Reparto de puntos en O Couto tras un derbi en el que el Racing empezó ligeramente mejor y logró adelantarse en el marcador gracias a un gol de Álvaro Giménez. A partir de ahí, dio un paso atrás y el Ourense subió líneas y llegó con más peligro. Con todo, no fue hasta la segunda mitad en la que el cuadro de As Burgas empataría. Los dos equipos buscaron el segundo tanto, pero estuvieron imprecisos, especialmente el equipo local que dispuso de la última para ganar. Hay que seguir luchando para estar en playoffs. A todos vosotros, ¡muchas gracias por seguir este partido con nosotros! Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, ¡Opa Racing!

90+5'
Segunda parte

Final en O Couto

Empate entre el Racing y el Ourense

90+4'
Segunda parte

Córner para el Ourense

Será la última

90+2'
Segunda parte

Falta de Tavares

Agarrón del portugués en la presión

90'
Segunda parte

Descuento

Se jugarán cinco minutos más

87'
Segunda parte

Casiii

Gran disparo de Álvaro Ramón que detiene Álvaro

86'
Segunda parte

Doble cambio en el Racing

Entran Martim Tavares y Gorostidi. Se marchan Álvaro Giménez y Tejera

85'
Segunda parte

Decisión

El colegiado no pita el penalti

84'
Segunda parte

Revisión

Se está revisando la acción

83'
Segunda parte

Reclama penalti el Racing

El Racing pide un posible penaltli sobre Giménez

80'
Segunda parte

Pareraaaa

Bien el balear deteniendo el cabezazo de Amin

79'
Segunda parte

Cambio en el Ourense

Se retira Adrián Guerrero y entra Luis Rivas

78'
Segunda parte

Despeja la defensa

El Racing aleja el peligro

77'
Segunda parte

Providencial Fabio

El centrocampista saca la escoba para evitar el gol local. Córner para el Ourense

76'
Segunda parte

Fuera de juego

Posición adelantada de Raúl Hernández

72'
Segunda parte

Calma tensa

El partido se enfrió un poco, pero ningún equipo se fía del contrario porque en las contras están haciendo mucho peligro

68'
Segunda parte

Doble cambio en el Ourense

Se van Martin Ochoa y David Muñoz. Entran Amin e Iker Punzano

67'
Segunda parte

Fueraaaaa

Lo intentó desde lejos Pujol

66'
Segunda parte

Doble cambio en el Racing

Se retiran Jairo y Concha y entran Pascu y Azkune

64'
Segunda parte

Una marcha más

El Ourense parece que tiene una marcha más que el Racing, que no da salido bien desde atrás

62'
Segunda parte

Artetxeeeeee

El central evita sobre la línea el segundo del Ourense

60'
Segunda parte

Pareraaaaaaa

El balear evita el tanto del Ourense. Está sufriendo el Racing

59'
Segunda parte

Córner para el Ourense

El cuadro local busca más

57'
Segunda parte

A puntooo

Casi llega Giménez a un buen envío desde la banda izquierda

56'
Segunda parte

Cambio en el Racing

Se va Dacosta y entra Migue Leal

56'
Segunda parte

Cambio en el Ourense

Se marcha César Moreno y entra Yuste

53'
Segunda parte

Merecimiento

Había salido mejor el cuadro de As Burgas a la segunda mitad y se merecía el premio del gol

52'
Segunda parte

Gol del Ourense

Marca Enol tras una gran jugada individual

50'
Segunda parte

Vuelve Edgar

Pujol parece que puede continuar

48'
Segunda parte

Se duele Edgar

El dominicano tuvo un mal apoyo al caer de un salto y se retuerce de dolor

47'
Segunda parte

Edgaarrr

Providencial el dominicano para evitar el gol ourensano

46'
Segunda parte

Inicio de la segunda parte

Ya rueda el balón en O Couto

45+3'
Primera parte

Descanso

El Racing gana momentáneamente gracias al tanto de Álvaro Giménez

45+3'
Primera parte

Decisión

Se mantiene la amarilla

45+2'
Primera parte

Revisión

El colegiado está viendo si es merecedora de roja

45+1'
Primera parte

Tarjeta para el Racing

Amarilla para Dacosta por un codazo a Hugo Sanz

45'
Primera parte

Fueraaaa

Lo intentó Rabadán desde lejos sin mucha puntería

43'
Primera parte

Resiste el Racing

El Ourense está creando mucho peligro, pero el cuadro verde está aguantando cada embestida

42'
Primera parte

Falta en ataque

Moreno derribó a Jairo antes de rematar

41'
Primera parte

Córner para el Ourense

Buen corte de Fabio para evitar el peligro

39'
Primera parte

Reacciona el Racing

Ahora es el cuadro ferrolano el que adelanta líneas para no sufrir tanto atrás

37'
Primera parte

Aprieta el Ourense

El cuaro de Dani Llácer está presionando muy arriba y robando muchos balones

35'
Primera parte

Calma

El Racing trata de bajar de revoluciones el partido, mientras que el Ourense muerde mucho para robar en campo contrario

33'
Primera parte

Pareraaaaaaaaaa

Paradón del balear a disparo de Raúl Hernández

31'
Primera parte

Muy pasado

Nadie llega al centro de Tejera. Despierta el Racing

29'
Primera parte

Córner para el Racing

Buen balón para Dacosta, pero Fran Carmona evita su disparo

27'
Primera parte

Corta Concha

Bien el extremo en tareas defensivas

26'
Primera parte

Bien Fabio

Fabio evita el gol y Saúl se quita el balón de encima. Sigue atacando el Ourense

24'
Primera parte

Córner para el Ourense

Está apretando el conjunto local, que quiere empatar cuanto antes

22'
Primera parte

Fuera de juego

Posición adelantada de Álvaro Ramón

21'
Primera parte

Decisión

Se mantiene el gol de Álvaro Giménez

20'
Primera parte

Revisión

El colegiado está revisando la acción del gol

18'
Primera parte

Gooooooooooooooooooooooooooooooooool

Marca Álvaro Giménez tras un gran centro de Tejera al segundo palo

17'
Primera parte

Falta sobre Giménez

El capitán del Racing es derribado por Fran Carmona cuando se intentaba girar

17'
Primera parte

Tarjeta para el Ourense

Amarilla para César Moreno

14'
Primera parte

Tarjeta para el Ourense

Hugo Sanz ve la amarilla por una dura falta sobre Giménez

13'
Primera parte

Falta en ataque

Los delanteros del Ourense derribaron a Artetxe

13'
Primera parte

Nuevo córner

Bien Fabio evitando el gol ourensano

12'
Primera parte

Córner para el Ourense

Buen despeje de Álvaro Ramón para evitar el remate de Guerrero

10'
Primera parte

Reacción del Ourense

El conjunto local adelanta líneas e incomoda más la salida de balón del Racing

8'
Primera parte

Fueraaaaaa

Álvaro Giménez remata el centro de Tejera, pero no logra precisar su remate. Aprieta el Racing

7'
Primera parte

Artetxeeeee

Casi marca el central. Su cabezazo fue desviado a córner por Álvaro

6'
Primera parte

Córner para el Racing

Lo intentó Concha, pero Hugo Sanz se interpuso en su camino

5'
Primera parte

Fueraa

Intentó sorprender Álvaro Ramón con un centro-chut, pero se fue muy desviado

3'
Primera parte

Bien Fabio

El centrocampista despeja el peligro

3'
Primera parte

Falta de Tejera

El centrocampista derribó a César Moreno en el campo del Racing. Falta peligrosa para el Ourense

2'
Primera parte

Fuera

Lo intentó desde lejos Aymane Jelbatt, pero su disparo se marchó muy desviado

1'
Primera parte

Casiii

Buen centro de Dacosta al que no llega por poco Álvaro Giménez

1'
Primera parte

Inicio de partido

Arranca el partido. El Racing empezará defendiendo

Sistema 

A pesar de las bajas de Álvaro Juan y Antón Escobar, todo parece indicar que Romo volverá a apostar por esa defensa con tres centrales que tan buenos resultados le ha proporcionado hasta el momento.

Regreso a casa

Raúl Dacosta vuelve a su tierra, Ourense, para afrontar un partido que será una reválida para el conjunto verde. Descubre lo que opina el extremo sobre este choque.

Entrevista con Enol Coto

El lateral del Ourense habló con este periódico sobre este derbi que es vital para los dos equipos. Descubre lo que tiene que decir sobre la visita del Racing a O Couto.

Palabra de Romo

El técnico madrileño sabe que su equipo tiene que dar el máximo para sumar ese segundo triunfo consecutivo. Por ello, pide a los suyos máxima concentración. Lee sus palabras.

La previa

El Racing espera sumar su segunda victoria seguida a costa de un Ourense que no quiere meterse en peligro. Descubre las claves del duelo.

El XI del Ourense

Dani Llácer, por su parte, alineó a: Álvaro; Enol Coto, Fran Carmona, Aymane Jelbatt, Hugo Sanz; David Rabadán, César Moreno, David Muñoz; Adrián Guerrero, Raúl Hernández y Martín Ochoa.

El XI del Racing

Guillermo Fernández Romo apuesta por: Miquel Parera; David Concha, Edgar Pujol, Artetxe, Saúl, Álvaro Ramón; Tejera, Fabio, Jairo; Raúl Dacosta y Álvaro Giménez.

¡Bienvenid@s!

¡Hola a tod@s! Ya estamos por O Couto. Falta una hora para que arranque este Ourense-Racing de Ferrol

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