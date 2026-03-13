Fernández Romo, entrenador del Racing de Ferrol: “Para ganar hay que hacer las cosas bien; si no, no llega”

Guillermo Fenández Romo, dando instrucciones ante el Cacereño Jorge Meis

En su último partido el Racing sumó tres puntos, en el que disputa esta tarde quiere lograr otros tres... y lo mismo la semana siguiente, y la otra más. “Pero para eso hay que hacer las cosas bien; si no, no llega”, recuerda el entrenador del equipo ferrolano, Guillermo Fernández Romo. De ahí que insista en que “tenemos que ser no solo competitivos, sino competentes, porque eso es lo que te acerca a traerte los puntos”.

El preparador madrileño persigue encadenar una segunda victoria por primera vez desde que está al frente del cuadro verde –ya tiene, con ocho, el récord de triunfos consecutivos en esta categoría cuando dirigía al Racing de Santander–. Y su esperanza es que lograrlo cambie el ánimo de la escuadra de la ciudad naval. “Pero para llegar a eso hay que ir resolviendo todos los problemas y circunstancias que se nos presenten para llegar a tener una mentalidad rica, esa que te hace sentir imparable”.

Competitividad

Al menos, lo que está encontrando el cuadro verde, tanto en los partidos como en el trabajo diario, es una mayor competitividad que los integrantes de la plantilla racinguista ya advierten. “Y cuando ellos son conscientes de ello y lo verbalizan, es una satisfacción... más para ellos que para mí. Porque sin competición interna uno no encuentra mejora, potenciación, desarrollo”.

Así es como el Racing será capaz de encontrar “los contextos más favorables y el mejor nivel de los jugadores”. Será algo necesario para hacer frente a un Ourense CF del que Fernández Romo destaca que “es un equipo muy intenso”, pero también avisa de que “tiene buenos jugadores”.