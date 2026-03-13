Enol Coto, futbolista del Ourense CF: “Cada vez quedan menos jornadas y todo el mundo quiere sumar de tres”

Enol Coto, jugando con el Ourense CF LA REGIÓN

De estar diez jornadas –de la tercera a la duodécima– en las posiciones de descenso a Segunda RFEF, el Ourense CF ha pasado a estar fuera de ellas con más o menos comodidad. La mejoría experimentado ha encontrado en Enol Coto (Gijón, 2001) a uno de sus protagonistas. El lateral asturiano se ha consolidado como uno de los fijos en los esquemas del preparador Dani Llácer –es el séptimo integrante de la plantilla más utilizado– y espera seguir haciéndolo para conseguir la permanencia y desquitarse del descenso sufrido el curso pasada cuando formaba parte de la plantilla del Amorebieta.

¿Cómo llega el Ourense CF al partido contra el Racing?

Pues más o menos como toda la temporada. Fuera de casa las cosas no nos están saliendo, aunque en el último partido al menos dejamos la sensación de competir bien, así que volvemos a casa con la necesidad de sumar los tres puntos: ahí es donde nos estamos haciendo fuertes y donde tenemos que ganar como sea.

Aunque los objetivos de ambos equipos sean diferentes, ¿las urgencias con las que se presentan a este enfrentamiento son similares?

Cada uno tiene sus metas: el Racing busca meterse en los playoffs de ascenso y nosotros la permanencia. Pero cada vez quedan menos jornadas y a estas alturas los puntos se aprecian mucho, todo el mundo quiere sumar de tres.

¿A estas alturas del campeonato la clasificación apenas importa en los partidos para designar un favorito?

Sí. Es algo que pasa todas las temporadas, que equipos que están abajo en la clasificación derrotan a rivales que están mejor situados: todo está bastante igualado. ¿Más que otras veces? No sabría decir, pero es que en Primera RFEF estás abajo, ganas dos o tres partidos seguidos y la película cambia radicalmente. Es cierto que ahora la situación está bastante igualada en los dos grupos, pero como todos los años esto va por rachas.

¿Cree que las diez últimas jornadas serán esta temporada más importantes que nunca?

Es importante la manera en la que llegues al tramo final del campeonato. Es verdad que estos partidos valen igual que los de las primeras jornadas, pero a estas alturas ya sabes a lo que aspiras al verte en la clasificación. Por eso, cómo acabes resulta fundamental. ¿Qué significa para el Ourense CF jugar en O Couto? Además de por cómo planteamos los partidos, los números indican que en casa somos un equipo difícil. Tenemos que seguir así, porque siempre nos gusta volver a O Couto.

¿Qué tipo de partido prevé, o le gustaría que fuera, el que se va a disputar el sábado?

Por cómo somos Ourense CF y Racing, los dos equipos vamos a querer tener al balón. Nosotros, al menos, vamos a tratar de quitárselo al Racing y jugarlo sin ningún tipo de miedo.

¿Cree que va a ser muy diferente al jugado en el estadio de A Malata en la primera vuelta del torneo liguero?

El Racing tiene un entrenador diferente al de la primera vuelta, así que seguramtene el estilo de juego será otro, las bajas que hay tanto en uno como en otro bando... Pero lo que tengo claro es que los dos equipos vamos a querer tener el balón.

¿Le sorprende cómo se le está dando el curso al Racing, que empezó siendo uno de los favoritos al ascenso directo y está fuera de los playoffs?

No he seguido al Racing en profundidad, pero ficharon a jugadores que convierten su plantilla en una de las mejores de este grupo sin ninguna duda. Lo que pasa es que el Tenerife ya tiene una ventaja que es muy difícil que no sea el que vaya a ascender de manera directa. Y, con los 40 puntos que tienen ahora, ojalá este fin de semana no sumen de tres y les vaya bien en resto del campeonato, porque lo tiene bien para meterse en los playoffs y es importante estar en esa zona en la última jornada del campeonato regular.

“He madurado en aspectos, por ejemplo en defensa” Más de 2.000 minutos repartidos en los treinta partidos en los que intervino –entre liga, Copa RFEF y Copa de Rey– dan cuenta de la importancia en el Ourense CF de Enol Coto, que sigue dando pasos en su crecimiento.



¿Qué valoración hace del papel que está desarrollando esta temporada con el Ourense CF?

Me siento bien. Ahora, al contrario que en otros momentos de la temporada en los que entraba desde el banquillo, estoy teniendo más participación. Pero tanto en unos encuentros como en otros me encontré igual, porque físicamente he estado bien en todo momento.



¿La continuidad de la que está gozando ahora en el Ourense CF le hace sentir mucho más maduro?

Cuando salí del Racing, ni en el Sporting de Gijón ni en el Murcia, que fue donde jugué la campaña siguiente, tuve demasiadas oportunidades, lo que me vino muy mal a nivel individual. La temporada pasada, en el Amorabieta, tuve fases en las que no jugaba y otras en las que lo hacía como central dentro de una línea y me costó más porque no es mi posición. Y este curso he ido de menos a más... pero con otra mentalidad: tratas de ayudar cuando te toca aunque no tengas tanta participación y todo eso suma. No es la mentalidad que tenía cuando estaba en el Racing.



¿En qué ha cambiado el Enol Coto de esta temporada al que jugó hace ya tres en las filas del Racing?

Ha madurado en algunos aspectos. Por ejemplo, ahora defensivamente me veo mejor que hace algunos años. O en mi participación en los entrenamientos, cuando menos se ve. He cambiado a mejor con respecto a años anteriores.