Racing de Ferrol

Última oportunidad para hacerse con la pequeña Malata tras agotarse la primera remesa

Esta reserva puede hacerse a través de la web del club antes del 26 de marzo

Redacción
11/03/2026 17:16
maqueta de Lego de A Malata
Imagen de la recreación del campo local
Jorge Meis
La afición racinguista, al igual que en cada duelo en casa acude al terreno de juego local, también ha respondido a la hora de poder contar con el estadio de A Malata en la palma de su mano. Con el cartel de “agotadas” se levantó hoy la marea verde tras la venta de las cien unidades realizadas con las piezas Lego. 

Imagen final de la maqueta se saldrá hoy a la venta

La afición del Racing de Ferrol ya puede disfrutar de su propia A Malata

Si bien, las personas más rezagadas tienen una segunda oportunidad para llevarse a casa esta recreación, ya que, como informa la entidad, por tiempo limitado se puede reservar esta pieza, antes del 26 de marzo, en su tienda online, con un plazo de entrega estimado de entre seis y ocho semanas.

